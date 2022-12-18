وزير الرياضة يشيد بتنظيم قطر للمونديال.. ويؤكد: علينا مساندة منتخبنا الفترة المقبلة

بارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لدولة قطر؛ لتنظيمها بطولة كأس العالم 2022، قائلا: إنها قدمت نموذجا للتنظيم جيد جدا، ومثَّلت الثقافة العربية، والقدرات التي يمكن أن تكون لاستضافة المونديال بهذا الشكل.

وأضاف "صبحي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المباراة النهائية أعطت انطباعا كبيرا عن القدرات والإمكانيات وتطوير علوم الرياضة في كرة القدم.

وأشار إلى أن تمثيل الدول العربية والأفريقية في مونديال قطر؛ كان مشرفا وجيدا، ولا سيما المنتخب المغربي الذي وصل إلى أعلى نقطة.

وأوضح أن قدرات مصر تسمح بتنظيم مثل هذه البطولات الكبرى في يوم من الأيام، لا سيما أن كأس العالم في 2026 ستنظمها 3 دول من أمريكا الشمالية، وهذا أصبح "تريند" بحيث عدد من الدول هي التي ستتقدم بالترشيح في ظل توجه الفيفا.

ولفت إلى أنه كان يتمنى بأن يشارك المنتخب المصري في مونديال قطر، ولكن كرة القدم مليئة بالمفاجآت، ولا سيما عدم مشاركة إيطاليا بكأس العالم، وخروج البرازيل من البطولة.

وأكد أن المنتخب المصري بعد أن مر بثلاث فترات يقود فيها قارة أفريقيا بالفوز بكأس الأمم الإفريقية، لكن منحنى الأداء هبط بداية من 2018 في روسيا، فلم يؤدِّ الفريق بالشكل الذي كنا نتمناه.

وأشار إلى أن منحنى الأداء في الهبوط فنيا، وكذلك في النتائج، لكن في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون وتصفيات كأس العالم، كان المنتخب قويا للغاية، واستطاع اللعب "إكسترا تايم" ، ومنحنى الأداء ارتفع.