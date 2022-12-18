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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل الهريسة في البيت

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الهريسة في البيت .

طريقة عمل الهريسة في البيت

المقادير

- ½ 1 كوب سميد ناعم

‏- ½ 1 كوب جوز هند

‏- ½ 1 كوب زبادي

‏- ¾ كوب سكر

‏- 1/3 كوب زيت

‏- معلقة كبيرة طحينة

‏- معلقة صغيرة بيكينج باودر

‏- معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

‏- قطر جاهز (شربات)- حسب الرغبة

‏- توت عليق - حسب الرغبة (للتزيين)

 

طريقة عمل الهربيسة في البيت

في وعاء اخلطي السميد مع جوز الهند والسكر والبيكينج باودر وبيكربونات الصوديوم.

اسكبي اللبن وخلطي ثم ضيفي الزيت والطحينة وخلطي مجدداً حتى يصبح الخليط متجانساً.

ادهني قالب فرن بالزبدة ومدي الخليط داخلها.

اخبزي الهريسة في فرن مشتعل مسبقا؛ حتى تصبح ذهبية اللون.

أخرجيها من الفرن واسكبي القطر (الشربات) عليها.

زينيها بالتوت وقدميها.

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