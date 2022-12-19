وحش الهواتف الذكية.. أسطورة قادمة يتحمل الظروف الصعبة والاستخدام لساعات طويلة

تفصلنا أسابيع قليلة عن الإطلاق العالمي لهاتف Red Magic 8 Pro والأسطورة القادم في سوق الهواتف الذكية، حيث سيصدر الهاتف بعدد من التقنيات والمواصفات الفريدة، مع واحد من أقوى معالجات هواتف الأندرويد، كما سيتحمل الهاتف الخدوش والصدمات بالإضافة إلى ساعات طويلة من الاستخدام، نظرا لإمكاناته الكبيرة.

ومن المقرر أن يحتوى هاتف Red Magic 8 Pro القادم من شركة Nubia الصينية على إصدارين مختلفين، أحدهما ببطارية 5000 مللي أمبير، والآخر بسعة 6000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 165 واط، بحسب موقع GSMArena .

وسيعمل هاتف Red Magic 8 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يعد أفضل معالجات هواتف الأندرويد في الوقت الحالي، وسيأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت رام ، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية تصل لـ 512 جيجابايت.

وسيأتي هاتف Red Magic 8 Pro بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.8 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث 144 هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5، بالإضافة إلى هيكل مصنوع من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

ومن المحتمل أن يقدم هاتف Red Magic 8 Pro ثلاث كاميرات خلفية بدقة 64 ميجابكسل مع أخرى فائقة الاتساع دقة 13 ميجابكسل، مع كاميرا بمستشعر للعمق دقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.