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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تدرس تصدير الكهرباء إلى أوروبا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، أمس الأحد، أن بلاده تعمل على استغلال قدراتها الفائضة في مجال إنتاج الكهرباء، لتصديرها إلى أوروبا.

 وأوضح عرقاب، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "الجزائر تدرس بصفة جدية مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا، بالنظر لقدرتها الإنتاجية الهائلة من الكهرباء والتي تجعل منها قطبا طاقويا بامتياز".

وأضاف أن "مجمع سونلغاز لديه من المؤهلات ما يسمح له بولوج الأسواق العالمية، وبالأخص من حيث القدرة الإنتاجية وكذا الكفاءات البشرية التي بات اهتمامها منصبا الآن على توفير جودة الطاقة".

ولفت الوزير الجزائري، إلى أن "بلاده أصبحت منتجا كبيرا للكهرباء بطاقة إنتاجية تفوق 25 ألف ميجاواط، تستهلك منها 17 ألف ميجاواط في أوقات الذروة، وهو ما يجعل من الجزائر قطبا طاقويا بامتياز".

وأضاف عرقاب "نحن بصدد طرح جميع الحلول الطاقوية على شركاء الجزائر لا سيما في أوروبا، من أجل توفير الطاقة بمختلف أنواعها في السوق".
 

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