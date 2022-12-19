عرض مش هييجي تاني.. خصم 3000 جنيه على iPhone 13 Pro

لا زالت العروض مستمرة حتى بعد انقضاء البلاك فريداي أو يوم الجمعة السوداء، حيث يستعد العالم للاحتفال بسنة جديدة لذلك تتوالى أفضل العروض المميزة في شهر ديسمبر.

وتعتبر أفضل هذه العروض على هاتف آيفون iPhone 13 Pro بخصم على موقع Walmart الأجنبي بقيمة 120 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 3000 جنيه مصري تقريبا)، ليصل سعره بعد التخفيض إلى 739 دولارا أمريكيا.

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مميزات هاتف iPhone 13 Pro

يعطيك هاتف iPhone 13 Pro معالج قوى Apple A15 Bionic، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A14 Bionic، يحمل الجوال ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت.

وجاء هاتف iPhone 13 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED، بدقة 1170× 2532، ومحمية بطبقة من السيراميك ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

لمحبي التصوير يقدم هاتف iPhone 13 Pro كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.5 عدسة، والثانية بدقة 12 ميجابكسل ultra wide بفتحة عدسة f/2.8، والثالثة telephoto دقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، بدقة فيديو 4K حتي 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة تصوير فيديو 4K حتي 60 frame في الثانية.

ويحمل الهاتف بطارية سعة 3095 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.