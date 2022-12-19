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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سباق بين ميسي ومبابي.. ترتيب الهدافين التاريخيين لكأس العالم

ميسي ومبابي
ميسي ومبابي

فى أمسية ونهائى مثير سيظل فى أذهان العالم أجمع .. توج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز على فرنسا، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد لوسيل.

وكان الوقت الأصلي والإضافي قد انتهيا بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3 بين الفريقين، وسجل مبابي هاتريك منتخب فرنسا، بينما سجل ميسي هدفين، ودي ماريا هدفا.

وتوج كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا بجائزة هداف بطولة كأس العالم 2022 برصيد 8 أهداف.

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رسميا.. مبابي يتفوق علي ميسي ويحقق لقب هداف مونديال قطر

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ميسي يحسم موقفه من الاعتزال بعد تحطيم الأرقام والتتويج بكأس العالم

وبعد هذه النتيجة، يصبح ترتيب هدافي بطولة كأس العالم 2022 بقطر كالتالي:.

1- كيليان مبابي - فرنسا-  برصيد 8 أهداف.

2- ليونيل ميسي - الأرجنتين - برصيد 7 أهداف.

3- جوليان ألفاريز - الأرجنتين -  برصيد 4 أهداف.

4- أوليفيه جيرو - فرنسا - برصيد 4 أهداف.

وبتلك الأرقام والاحصائيات تظل الفرصة مواتية أمام  مبابي من أجل الوصول الى الرقم القياسى المسجل باسم الألمانى ميروسلاف كلوزه الذى أحرز 16 هدفًا خاصة أن مبابى مازال عمره 23 سنة ولديه الفرصة فى المشاركة فى بطولتين قادمتين أو أكثر ويحتاج الى 5 أهداف لتحطيم الرقم والانفراد جديد .

 ترتيب هدافى كأس العالم عبر التاريخ

ونستعرض ترتيب هدافى كأس العالم عبر التاريخ

ميروسلاف كلوزه 16 هدفًا

البرازيلي رونالدو 15 هدفًا

جيرد مولر 14 هدفا

جوست فونتين 13 هدفا

لونيل ميسي 13 هدفا

بيليه 12 هدفا

كيليان مبابي 12 هدفا

 

مبابي فرنسا الأرجنتين كأس العالم 2022 بقطر كأس العالم 2022 ميسي ألفاريز جيرو

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