رسميا.. مبابي يتفوق علي ميسي ويحقق لقب هداف مونديال قطر

حصد الفرنسي كيليان مبابي، جائزة هداف كأس العالم قطر 2022، برصيد 8 أهداف.

وسجل مبابي 8 أهداف، حيث كل فى كل مباريات فرنسا عدا مواجهتي تونس والمغرب ليتصدر سباق هدافي المونديال بهاتريك أمام الأرجنتين.

وتفوق مبابي على الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي توقف رصيده عند 7 أهداف في المركز الثاني.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن مبابي بات ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم، يسجل في نهائيين متتاليين للمونديال، بعد البرازيلي فافا في نسختي 1958 و1962.

ويعتبر هذا أول هاتريك في نهائي كأس العالم منذ 56 عاما كاملة.

ولم يسجل أي لاعب هاتريك في نهائي كأس العالم سوى الإنجليزي جيف هيرست الذي سجل هاتريك في نهائي كأس العالم نسخة 1966 أمام ألمانيا في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 4-2 لصالح إنجلترا.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي فى نهائي مونديال قطر بالتعادل (3-3)، قبل أن تحسم الأرجنتين لقب كأس العالم بركلات الترجيح للمرة الثالثة في تاريخها.