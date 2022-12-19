انخفض 400 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الذهب واستقرار الدولار بمصر.. شاهد

تراجع كبير في أسعار الذهب

قدمت مذيعة موقع صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة لآخر أسعار الدولار في البنك المركزي المصري وأسعار الذهب عالميا و محليا .

و يرصد الفيديو التالي أبرز ما ورد عن الذهب و الدولار :

شاهد الفيديو

شهد سعر الدولار ثباتا في تعاملات اليوم الاثنين الموافق 19-12-2022؛ أمام الجنيه علي مستوى البنوك المصرية.

أعلن البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه بلغ 24.63 جنيه للشراء و 24.71 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 24.61 جنيه للشراء و 24.71 جنيه لبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر "

مريم كمال مذيعة صدى البلد

هبطت أسعار الذهب اليوم الإثنين، بقوة بعدما سجّلت أعلى مستوى لها الخميس 15 ديسمبر الحالي ، حيث فقد الجنيه الذهب 400 جنيه دفعة واحدة مقارنة بأسعار الأمس إذ سجل 14,400 جنيه، فيما سجل اليوم 14000 جنيه، فيما تراجع الجرام عيار 12 مسجلا 1,000 جنيه للمرة الأولى منذ عدة أيام.

وسجل عيار 21 تراجعا بقيمة 200 جنيه، فيما عاد الجرام عيار 14 ليسجل 1,167 جنيها مرة أخرى بعد تخطيه مستويات قياسية.

ووصل سعر الجرام عيار 21 اليوم 1700 جنيهًا كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس الماضي بفارق 200 جنيه، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 971 جنيها، وعيار 14 سجل 1,167 جنيها.