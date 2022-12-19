تراجع 400 جنيه دفعة واحدة.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

استمرت أسعار الذهب اليوم الإثنين، في الانخفاض بعد ما سجّلت أعلى مستوى لها الخميس 15 ديسمبر الحالي ، حيث تراجع سعر عيار 21 بقوة ليفقد 200 جنيه، فيما عاد الجرام عيار 14 ليسجل 1,167 جنيها مرة أخرى بعد تخطيه مستويات قياسية.

وتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 400 جنيه دفعة واحدة مقارنة بأسعار الأمس إذ سجل 14,400 جنيه، فيما سجل اليوم 14000 جنيه ، بينما فقد 1200 جنيه مقارنة بيوم الخميس الماضي 15 ديسمبر، حيث سجل حينها 15200 جنيهًا.

وسجل سعر سعر الجرام عيار 21 اليوم 1700 جنيهًا كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس الماضي بفارق 200 جنيه، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 971 جنيها، وعيار 14 سجل 1,167 جنيها.

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أسعار الذهب عالميًا

واستقر السعر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,794 دولارا بعد 1808 دولارات الخميس، وذلك بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب استقرارا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي"31.1 جرام، 1,794.82 دولارا.

الذهب

أسعار الذهب في مصر

وعودة مجددا للتعاملات المحلية، إذ هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين ، وسجل الجرام عيار 24 : 2000 جنيه بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1750 جنيها، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,500 جنيه، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,167 جنيهًا.

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انهيار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 240 جنيها

وتراجع سعر عيار 21 للجرام الواحد بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 2,000 بعد 2,143 جنيهًا للشراء الجمعة الماضي.

وهبطت أسعار الأصفر، وسجل عيار 21 : 1,750 جنيها بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,457 و 1,500 جنيه.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم الراغبون في الخطوبة والذين يدخرون أموالهم في الذهب خاصة السبائك الصغيرة والجنيهات عن أسعاره بيع وشراء، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1700 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1750 جنيهًا.

وشهدت الأسعار صعود عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الخميس 15 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1750 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر عيار 21 للجرام الواحد العام الماضي كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويسعى المواطنون بشكل يومي لمعرفة أسعار المعدن النفيس خاصة عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الاثنين، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1750 جنيه للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين : 2,000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين عيار 21 : 1,700 جنيهًا للبيع و 1750 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18 : 1500 جنيها

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 : 1,167 جنيهًا

الذهب

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 14000 جنيه

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 1,794 دولارا.

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

ولعل أسعار الذهب اليوم الاثنين بالمصنعية تكون مختلفة من مكان لآخر، ويعود هذا التغير لاختلاف محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويهتم الكثير من المصريين بشكل يومي بمعرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.