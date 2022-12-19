عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب زيلينسكي.. تفاصيل الأزمة المشتعلة بين أوكرانيا وفيفا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

تعرضت أوكرانيا لانتقادات شديدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعد أن رفضت المنظمة طلبًا لإظهار رسالة فيديو من الرئيس فلاديمير زيلينسكي في نهائي كأس العالم يوم الأحد في قطر.

وذكرت شبكة “سي إن إن” في وقت سابق، أن أوكرانيا طلبت رسالة “سلام عالمي” من زيلينسكي ليتم عرضها قبل مواجهة فرنسا مع الأرجنتين في ملعب لوسيل.

ورفض الفيفا هذا الالتماس، حيث ورد أن المسؤولين الأوكرانيين “فوجئوا بالرد”.

وزارة الدفاع الروسية: أوكرانيا قصفت منطقة بيلجورود الحدودية بـ4 صواريخ أمريكية

ريشي سوناك: إذا لم تنسحب روسيا من أوكرانيا لن يكون هناك مفاوضات

وقبل بدء المباراة، قالت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الحكومية الأوكرانية: “بغض النظر عمن سيفوز اليوم، فقد خسرت فيفا بالفعل”.

وكان فيفا حريصا على إبعاد أي حملة عن كرة القدم، في أكثر الأحداث مشاهدة على هذا الكوكب.

وقال الرئيس جياني إنفانتينو عشية المباراة النهائية في قطر إن المشجعين “لديهم مشاكلهم الخاصة ويريدون فقط قضاء 90 دقيقة دون الحاجة إلى التفكير في أي شيء آخر”.

وتطرق زيلينسكي إلى هذه القضية في خطاب فيديو ليلي موجه إلى الأوكرانيين، حيث قال: “على الرغم من أن الفيفا منع بث هذه الرسالة في الملعب قبل المباراة النهائية في قطر، إلا أن العالم لا يزال يسمع نداءنا”.

فرنسا قطر أوكرانيا كأس العالم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم ثالث.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

الابنة والعشيق.. تفاصيل مقتل مشرفة عمال بورسعيد وتوسلها لنطق الشهادة

تراجع 400 جنيه دفعة واحدة.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

اشتري بسرعة الجرام يبدأ بـ1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

كولر أطاح به .. رحيل خليفة أبو تريكة عن الأهلي في يناير

صدمة للزملكاوية .. كهربا يعود للمشاركة مع الأهلي مجانًا | تفاصيل مهمة

الطن ارتفع 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

حركة أغضبت الملايين.. ماذا فعل حارس الأرجنتين في نهائي كأس العالم؟

موضوعات متعلقة

هربا من الملاحقة.. حقيقة اقتحام متظاهرين إيرانيين للحدود العراقية

وسط تخوفات أوكرانية وتطمينات روسية.. بوتين يصل إلى بيلاروسيا| ما القصة؟

أزمة برلمانية بالعراق|توزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية على النازحين بالمخيمات

احتجزوا رهائن.. متطرفون يهربون من سجن في باكستان ويسيطرون على مركز للشرطة

بعد نجاح كأس العالم.. قطر تخطط لتنظيم أكبر حدث رياضي دولي.. تفاصيل

بها مواد مخدرة.. الجمارك الكويتية تعلن العثور على 3 طرود بريدية

الديموقراطيون والجمهوريون يطالبون بالحل.. جو بايدن في ورطة بسبب اللاجئين

أقصر نهار وأطول ليل.. الكويت على موعد مع ظاهرة طبيعية الخميس المقبل

ترشيحاتنا

9 دول أوروبية ترفض تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي

الملك صائد الجوائز.. محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول لعام 2022 باكتساح

قطر تهدد الاتحاد الأوروبي بعد قرارات برلمانه: تؤثر سلباً على إمدادات الغاز

تنحي أم بقاء في منصبه.. مستخدمو تويتر يحددون مصير إيلون ماسك.. تفاصيل

تذكر أمه وأبيه .. رسالة مؤثرة من الفنان هشام الشربيني قبل وفاته

تحذيرات خطيرة.. تناول الحليب ومشتاقته مع هذا الدواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بداية من الأربعاء.. تحذيرات مشددة لمواجهة الطقس البارد

أشعلت السوشيال ميديا.. شاهد أجمل إطلالات زوجة ميسي بعد تصدرها التريند

الصور الأولى لـ ريهام عبد العفور ومحمد ممدوح من مسلسل رشيد.. شاهد

سلمى أبو ضيف تثير الجدل بظهور صادم.. صور

فيديو

بتحبني وماكنتش عاوزه خطيبها.. اعترافات شابة وجارها تخلصا من والدتها| تغطية خاصة

أخطاء في استمارات الشهادة الإعدادية 2023.. إجراء عاجل من التعليم

مخاوف من عودة فيروسات قديمة مدمرة بسبب ذوبان الثلوج | فيديوجراف

شتاء شديد البرودة.. الارصاد تكشف عن حالة طقس الأسبوع.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

اﻟﻤﺰﻳﺪ