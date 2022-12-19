بسبب زيلينسكي.. تفاصيل الأزمة المشتعلة بين أوكرانيا وفيفا

تعرضت أوكرانيا لانتقادات شديدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعد أن رفضت المنظمة طلبًا لإظهار رسالة فيديو من الرئيس فلاديمير زيلينسكي في نهائي كأس العالم يوم الأحد في قطر.

وذكرت شبكة “سي إن إن” في وقت سابق، أن أوكرانيا طلبت رسالة “سلام عالمي” من زيلينسكي ليتم عرضها قبل مواجهة فرنسا مع الأرجنتين في ملعب لوسيل.

ورفض الفيفا هذا الالتماس، حيث ورد أن المسؤولين الأوكرانيين “فوجئوا بالرد”.

وقبل بدء المباراة، قالت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الحكومية الأوكرانية: “بغض النظر عمن سيفوز اليوم، فقد خسرت فيفا بالفعل”.

وكان فيفا حريصا على إبعاد أي حملة عن كرة القدم، في أكثر الأحداث مشاهدة على هذا الكوكب.

وقال الرئيس جياني إنفانتينو عشية المباراة النهائية في قطر إن المشجعين “لديهم مشاكلهم الخاصة ويريدون فقط قضاء 90 دقيقة دون الحاجة إلى التفكير في أي شيء آخر”.

وتطرق زيلينسكي إلى هذه القضية في خطاب فيديو ليلي موجه إلى الأوكرانيين، حيث قال: “على الرغم من أن الفيفا منع بث هذه الرسالة في الملعب قبل المباراة النهائية في قطر، إلا أن العالم لا يزال يسمع نداءنا”.