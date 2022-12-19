أسعار الدواجن.. هل تنخفض بعد الإفراج عن أعلاف بإجمالي 632 مليون دولار؟

شهدت الفترة الأخيرة أزمة في أسعار الدواجن والبيض نتيجة لنقص الأعلاف، ولكننا أعتاب انفراجة كبيرة حيث أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي وذلك في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الثروة الداجنة.

وأوضح القصير أن إجمالي ما تم الإفراج عنه من الذرة الصفراء وفول الصويا اللازمة لصناعة أعلاف الدواجن خلال الشهرين الماضيين بلغ مليونا و255 ألف طن.

الدواجن والبيض والأعلاف

الإفراج عن 430 ألف أعلاف

وأضاف “القصير” أنه خلال الأسبوع الماضي تم الإفراج عن 145 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 70 مليون دولار موضحا أن الإفراج شمل 99 ألف طن من الذرة بحوالي 36 مليون دولار وحوالي 46 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 32 مليون دولار وأيضا اضافات أعلاف بحوالي 2 مليون دولار.

وأوضح وزير الزراعة أن إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 15 ديسمبر 2022) بلغ 1.255 مليون طن منهم 825 ألف طن ذرة، 430 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 632 مليون دولار، ما يعكس جدية الدولة في دعم قطاع الإنتاج الداجني.

وواجهت الحكومة تحديًا لتوفير الأعلاف نتيجة استيرادها من الخارج في ظل الأزمة الدولية الراهنة، وعليه التقى رئيس مجلس الوزراء يوم 16 أكتوبر الماضي المنتجين بحضور وزير الزراعة؛ للتعرف على احتياجاتهم.

وتم تشكيل لجنة لمتابعة الكميات المفرج عنها من الأعلاف لضمان وصولها إلى المربين، ونظرًا لأن سعر الدواجن في المزارع أقل بكثير من الأسواق تحرص الدولة على ضخ كميات من الدواجن عبر منافذها المختلفة للسيطرة على الارتفاع غير المبرر، إلى جانب التوجيه الخاص من مجلس الوزراء بتسعير السلع بمنافذ البيع، واهتمام الدولة بالتوسع في زراعة الذرة والصويا بأسلوب الزراعة التعاقدية، وهذا سيكون بديلًا جيدًا لتوفير الاحتياجات من الأعلاف محليًّا.

الدواجن والبيض والأعلاف

أسعار الدواجن اليوم

ونظرا للإفراج عن كميات من مكونات الأعلاف خلال الفترة الماضية، شهدت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، استقرار في السوق المحلية.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة ما بين 38 إلى 39 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك حوالى 42 جنيها حسب المنطقة.

بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 44 جنيها المزرعة وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 47 جنيها.

كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 45 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 48 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

أسعار البيض اليوم

سعر البيض الأحمر بأسواق الأقصر تراجع إلى 85 جنيها حسب المنطقة .

سعر البيض البلدى اليوم سجل 88 جنيها بالأسواق.

سعر البيض الأبيض في الأسواق سجل 82 جنيها.

ومن جانبه، قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء في مصر يرجع لارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالمياً خاصة وأنه يتم استيراد حوالي 70% من المواد الخام التي تستخدم في صناعة الأعلاف في حين أن ما يتم إنتاجه محليا حوالي 30% من المستلزمات.

وأضاف الزيني في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولايوجد أي دجاج مستورد حاليًا بالأسواق لافتاً إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل و يصل حجم الاستثمارات فيها لحوالي 100 مليار جنيه .