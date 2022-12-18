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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: يجب أن تنعكس الأعلاف المفرج عنها بالإيجاب على المربين

صدى البلد

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى ديسمبر الجارى تم الإفراج عن مليون وربع مليون طن من مدخلات الأعلاف.

وأوضح القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة “الأولى”، أن مدخلات الأعلاف التى تم الافراج عنها بقيمة 632 مليون دولار.

الإنتاج الداجني 

وتابع أن الدولة تؤكد دائما حرصها على دعم قطاع الإنتاج الداجني حتى يتم توفير الإنتاج الداجني لجميع المواطنين بسعر عادل.

وأشار القرش إلى أن الدولة حريصة على وصول الأعلاف للمستحقين و لابد أن تنعكس بالإيجاب على المربين وأن الكميات المفرج عنها تكفى احتياجات السوق المحلى.

وزارة الزراعة احتياجات السوق المحلي محمد القرش الزراعة السوق المحلي الانتاج الداجنى مليون دولار

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