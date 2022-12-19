أعلنت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد عبر حسابها الرسمي على انستجرام عن تسوية قضيها الشهيرة ضد الممثل العالمي وطليقها جوني ديب بعد أن قدمت استئنافا في قضية التشهير في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت آمبر هيرد إن تسوية قضية التشهير ليست عملا من أعمال الامتياز، وأنها لم تقدم أي اعتراف، مشيرة إلى أن تجربتها مع النظام القانوني الأمريكي يمثل جزءا من دوافعها لاتخاذ قرار تسوية القضية.

آمبر هيرد تسوى قضية التشهير

ووفقا لما ذكرته شبكة “سي إن إن” زعمت الممثلة الأمريكية أنه تم استبعاد "الأدلة الوفيرة والمباشرة التي تدعم شهادتها" وأن “الشعبية والقوة أهم من السبب والواجب”.

وأضافت آمبر هيرد: "اتخذت هذا القرار بعد أن فقدت الثقة في النظام القانوني الأمريكي حيث كانت شهادتي غير المحمية بمثابة مصدر للترفيه على وسائل التواصل الاجتماعي".

أمبر هيرد تسوى قضيتها الشهيرة ضد جوني ديب.. رسائل صادمة عبر انستجرام

وتابعت الممثلة الأمريكية، في بيانها يوم الاثنين أنه حتى لو فازت في استئنافها بالولايات المتحدة فإن أفضل نتيجة منتظرة ستكون إعادة المحاكمة حيث يتعين على هيئة المحلفين الجديدة النظر في الأدلة مرة أخرى.

ولفتت آمبر هيرد: "لا يمكنني ببساطة أن أتصفح ذلك للمرة الثالثة"، مضيفة أنها تريد أن تقضي وقتها "بشكل منتج وهادف"، ولا يمكنها تحمل المخاطرة بفواتير صعبة ليست مجرد ماليا، ولكن أيضا نفسيا وجسديا وعاطفيا.

جوني ديب وآمبر هيرد

جدير بالذكر أن جون ديب اتهم هيرد بالتشهير به في مقال رأي عام 2018 كتبته في صحيفة واشنطن بوست.

ومنحت هيئة المحلفين ديب 10 ملايين دولار كتعويضات، و5 ملايين دولار إضافية كتعويضات عقابية.

وذكرت شبكة “سي إن إن” سابقا أن قاض في ولاية فرجينيا خفض التعويضات العقابية إلى 350 ألف دولار بسبب القيود القانونية.

ومنحت هيئة المحلفين أيضا هيرد مليون دولار كتعويض عن الأضرار وعدم دفع تعويضات عقابية لشكواها المتبادلة، والتي زعمت التشهير بسبب تصريحات محامي ديب حول مزاعم الإساءة.

وقالت هيرد: "لا ينبغي أن تواجه المرأة سوء المعاملة أو الإفلاس لتحدثها عن حقيقتها، لكن للأسف هذا ليس نادرا".

ونبهت آمبر هيرد: لن أتعرض للتهديد أو الإحباط أو الثني بسبب ما حدث عن قول الحقيقة، لا أحد يستطيع ولن يأخذ ذلك مني أحد، يظل صوتي إلى الأبد أغلى ما أملك".

فيلم جديد يروي قصة المحاكمة

من المقرر أن تكون محاكمة التشهير بين الممثل الأميركي جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد موضوعاً لفيلم جديد، بعنوان «Hot Take: The Depp - Heard Trial»، الذي سيتم عرضه حصرياً على خدمة البث المباشر «توبي» التابعة لـشبكة «فوكس».

ويؤدي الممثل مارك هابكا بدور ديب، مع تبني ميجان ديفيس في الفيلم المقبل شخصية هيرد.

ويُظهر الفيلم العلاقة المضطربة للزوجين السابقين داخل المحكمة وخارجها، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».





وتلعب ميليسا مارتي دور محامية ديب التي اكتسبت شهرة واسعة، كاميل فاسكيز، وستلعب ماري كاريج شخصية محامية هيرد، إيلين بريدهوفت.



وقامت «توبي» وشركة «مارفيستا» للإنتاج بتتبع المشروع بسرعة، وذلك بهدف «التقاط اللحظة في الوقت المناسب لقصة أصبحت جزءاً من روح العصر الثقافي، ورسم صورة فريدة لما شاهده الملايين في العناوين الرئيسية خلال الصيف»، وفقاً لآدم لوينسون، رئيس المحتوى في شركة «توبي».

يظهر فيلم «Hot Take: The Depp - Heard Trial» من إخراج سارة لومان وتأليف جاي نيكولوتشي، في 30 سبتمبر على «توبي» في الولايات المتحدة.