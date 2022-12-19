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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يحتوي على 58.3% من الذهب الخالص.. عيوب ومميزات عيار 14 |فيديو

الذهب
الذهب

عرضت قناة العربية الفضائية تقريراً بعنوان "ذهب عيار ١٤ في السوق المصري.. أبرز مميزاته وعيوبه"، وذلك بعد الاقبال عليه في ما يشهده سوق الذهب.

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تراجع كبير في أسعار الذهب والدولار الأمريكي عالميا

وقالت نادين خماش مذيعة بقناة العربية إن من المعروف أن رفع سعر الفائدة يكون له تأثير على ارتفاع سعر الدولار وفي المقابل يؤدي التضخم إلى التقليل والحد من طلب الناس على السلع، ما يؤدي إلى حدوث انخفاض في سعر الذهب، لكن ما يحدث في مصر أمر مختلف، فالمصريون يتحصنون بالذهب.

وتابعت أنه تم طرح ذهب عيار ١٤ نتيجة للطلب المتزايد على الشراء وتم طرحه لمكافحة غلاء أسعار الأعيرة الأخرى بعد أن حقق نجاحات كبيرة في عدة أسواق.

ذهب عيار 14 

وأوضح التقرير أن الذهب عيار 14 يتميز بصلابته وذوقه الرفيع من ناحية التصميم، وهو اللون الأقرب لـ اللون الأصفر، ويكون مبهرا لـ الفتيات.

وأفاد التقرير بأن الذهب عيار 14 يحتوي على 58.3 % من الذهب الخالص، منوها بأن عيار 14 ينتشر فى الولايات المتحدة و بريطانيا وإيطاليا والغرب بشكل كبير، ويمثل حوالى 90% من مشتريات الأمريكان لـ الخطوبة.

السوق المصري أسعار الذهب الدولار الأمريكى سعر الذهب سعر الفائدة أسعار الذهب والدولار

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