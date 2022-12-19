إنجاز غير مسبوق.. بوتين يكشف أسباب الاجتماعات المتكررة مع رئيس بيلاروسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بعد لقاء مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن الاجتماعات المتكررة مع القيادة البيلاروسية مطلوبة.

وقال بوتين إن "الاجتماعات المتكررة مطلوبة"، مشيرًا إلى أن حجم التجارة بين الدول قد زاد العام الماضي بنسبة 30٪، وهذا، بحسب بوتين، يعد إنجازًا غير مسبوق.

وأضاف الرئيس الروسي أنه بعد انسحاب الشركات الأجنبية من السوق الروسية، فإن " نوافذ الفرص تفتح أمام الشركات المصنعة في بيلاروس".

وأشار بوتين إلى أن هناك الكثير من القضايا التي تتطلب دعمًا إداريًا مستمرًا على أعلى المستويات.

إلي ذلك، قال بوتين، إنه ناقش مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، ليس الاقتصاد فحسب، بل أيضًا التعاون العسكري التقني والوضع في العالم.

وقال بوتين: “القضايا الرئيسية للعلاقات الروسية - البيلاروسية في المجالات الاقتصادية والثقافية والإنسانية، وفي مجال الأمن والدفاع، تم النظر فيها بطريقة عملية وبناءة. وبالطبع، جرت المناقشات مع مراعاة الوضع في العالم التي تتطور بشكل عام وفي منطقتنا بشكل خاص".

وأشار بوتين إلى أنهم اتفقوا على إجراء مزيد من المحادثات و مناقشة بعض القضايا خلال عشاء العمل.

وأضاف: "أؤكد أن بلدينا هما أقرب الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين، والتعاون بينهما يتطور على أساس مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضنا البعض".