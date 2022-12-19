العراق.. مقتل وإصابة 19 شخصا في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، إن 7 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 12 آخرين في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي على قرية في ديالى، شرقي العاصمة بغداد.

وحسب “الشرق”، قال المصدر إن "مجموعة من عناصر تنظيم داعش شنت هجوماً على قرية البو بالي، التابعة لقضاء الخالص في محافظة ديالى”.

وأضاف أن جميع الضحايا من المدنيين.

وبالأمس أفادت وسائل الإعلام العراقية، بمقتل وإصابة 8 من أفراد الشرطة الاتحادية جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب كركوك.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصادر أمنية قولها إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عجلتين للدورية أحداهما ناقلة جنود والأخرى عجلة عسكرية نوع "همر" في ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة جنوب غرب كركوك".

وأضافت المصادر، أن التفجير أسفر عن سقوط 8 منتسبين ضحايا بينهم ضابط برتبة رائد.

وأشارت المصادر إلى أن هناك عملية تفتيش ضمن منطقة الحادث، والقوة الموجودة لديها علم مسبق بوجود عبوات على الطريق.