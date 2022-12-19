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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مجانين كرة.. عروسان يستبدلان ملابس الزفاف بـ قميص ميسي ومبابي

صدى البلد

احتفل عروسان مجنونان بـ رياضة كرة القدم بكأس العالم لهذا العام من خلال ارتداء قمصان ميسي ومبابي أثناء عقد الزواج في حفل زفافهما، ثم تسابق الزوجان إلى المنزل لمشاهدة المباراة النهائية.

لم يرغب الزوجان في أن يقف يوم زفافهما في طريق حبهما لكرة القدم ، وبينما كانا يتقابلان في معظم حياتهما اليومية، لم يتفقوا على الفريق الذي يجب أن يدعمه.

العريس من أشد المعجبين بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، في حين أن العروسة من أشد المشجعين لفريق كرة القدم الفرنسي بقيادة مبابي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أحب الثنائي كرة القدم كثيرًا لدرجة أنهما لم يختاروا فستان الزفاف التقليدي وبدلاً من ذلك اختاروا ارتداء قمصان كرة القدم الفرنسية والأرجنتينية التي تحمل أسماء ميسي ومبابي.

قبل ساعات من لقاء الفريقين في استاد لوسيل القطري يوم الأحد 18 ديسمبر ، تزوجا في حفل أقيم في مدينة كوتشي بولاية كيرالا الهندية، وكانوا يرتدون القمصان الجيرسيه على مجوهراتهم وملابس الزفاف التقليدية.

ذكرت صحيفة مالايالا مانوراما أن الزوجين سارعا خلال حفل الاستقبال وحفل الزفاف للعودة إلى منزل ساشين في ثيروفانانثابورام على بعد 128 ميلًا في الوقت المناسب لمشاهدة المباراة النهائية.

لطالما تميز مشجعو كرة القدم في ولاية كيرالا بحبهم لكرة القدم، تتمتع الولاية الجنوبية الهندية بمتابعة عالية لميسي وتشتهر الدولة في جميع أنحاء العالم بحبهم للكريكيت.

تم وضع أعلام كرة القدم وشاشات مؤقتة في جميع أنحاء الولاية مما سمح للجماهير بالاحتفال معًا حيث لعب ميسي مباراته الأخيرة في كأس العالم.

 

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