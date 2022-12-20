زيادة المعاشات والتأمينات والحد الأدنى للأجور.. اعرف هتزيد كام وإمتى

قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف المعاشات لشهر يناير 2023 مع بداية السنة الجديدة لكل المستحقين، بموجب قرار زيادة أجر الاشتراك التأميني، على أن يبدأ تطبيق رفع الحد الأدنى للمعاش 2023 مع بداية العام المقبل وفقا لقرار التأمينات الاجتماعية، ومن المقرر أن يبدأ صرف المعاش يوم 1 يناير 2023.

يتم صرف معاشات شهر يناير 2023 لأكثر من 10 ملايين و700 ألف مواطن من أصحاب المعاشات عن طريق ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك والبريد المصري.

يبدأ صرف المعاشات لكل الفئات والشرائح بدءا يوم الأحد 1 يناير 2023، وذلك وفقا لقرارات وزارة التضامن الاجتماعي.

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أنه يتم صرف منحه استثنائية بقيمة 300 جنيه لأصحاب المعاشات، وتستمر شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهي فيها.

وأعلن خلال الفترة الماضية، اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رفع الحد الأدنى للمعاش المنتهي خدمته اعتبارًا من يناير 2023 المقبل، ليبدأ الحد الأدنى للمعاش من مبلغ 1105 جنيهات، وسيكون الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيهًا.

الحد الأدنى للمعاشات والاشتراك التأميني

وقرار رفع الحد الأدنى للمعاش يبدأ تطبيقه اعتبارًا من أول يناير 2023، حيث قررت التأمينات الاجتماعية رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه شهريا، وذلك بعد أن كان 1400 جنيه.

كما قررت التأمينات الاجتماعية أيضا رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه شهريا بدلًا من 9400 جنيه.

وأكد رئيس التأمينات الاجتماعية عدم التعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وتحديد الحد الأدنى للأجور بـ3000 جنيه.

وبنًاء على الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتم تحديد قيمة الاشتراكات التأمينية لفئات العمالة غير المنتظمة، ومنهم عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين، وفقا للتأمينات الاجتماعية وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها بالإضافة إلى تحديد دخل تلك الفئات الشهري حيث قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الاجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

ويعد أجر الاشتراك التأميني هو الراتب التأميني التي ستحسب على أساسه حصة العامل في التأمينات وكذلك حصة صاحب العمل، وهو يختلف عن الأجر الشامل والأجر الأساسي.

صرف المعاشات

قيمة رفع الحد الأدنى للمعاشات

1. تصل قيمة معاش الحاصلين على 1000 جنيه، بعد الزيادة الجديدة للمعاشات والمرتبات في 2023، إلى 1130جنيه.

2. تصل قيمة معاش الحاصلين على 2000 جنيه، بعد الزيادة الجديدة للمعاشات والمرتبات في 2023، إلى 2260 جنيه.

3. تصل قيمة معاش الحاصلين على 3000 جنيه، بعد الزيادة الجديدة للمعاشات والمرتبات في 2023،إلى 3390 جنيه.

4. كما تصل قيمة معاش الحاصلين على 4000 جنيه، بعد الزيادة الجديدة للمعاشات والمرتبات في 2023، إلى 4520 جنيه.

5. وتصل قيمة معاش الحاصلين على 5000 جنيه، بعد الزيادة الجديدة للمعاشات والمرتبات في 2023، إلى 5650 جنيه.

6. تصل قيمة معاش الحاصلين على 6000 جنيه، بعد الزيادة الجديدة للمعاشات والمرتبات في 2023، إلى 6780 جنيه.

صرف المعاشات

أماكن صرف المعاشات شهر يناير

- منافذ مكاتب البريد المصري.

- ماكينات الصرف الآلي.

- منافذ فوري.

- كارت ميزة.

- البنوك

- المحافظ الإلكترونية من خلال الهواتف المحمولة أو بنك ناصر الاجتماعي.

كارت ميزة لصرف معاشات شهر يناير

يذكر أن وضعت التأمينات الإجتماعية خطه، يتم من خلالها أستبدال بطاقة صرف المعاشات “البطاقة الزرقاء” إلى بطاقة كارت “ميزة”، وتكون هذه البطاقة مجانية بدون اي تكاليف بداية من عام 2023.

الفئات التي يتم إيقاف صرف معاشها

حددت هيئة التأمينات طرق صرف المعاش، ولكن يوجد أكثر من مليون صاحب معاش وقائم بالصرف، لم يقوموا بتحويل بطاقاتهم إلى بطاقة ميزة حتى الان.

وقررت التأمينات الإجتماعية إذا لم يتم تحويل البطاقات إلي طرق الصرف التي حددتها الهيئة، يتم إيقاف صرف معاشات لهؤلاء الأفراد بدءا من شهر يناير المقبل حتي يقوموا بتغيير البطاقة.