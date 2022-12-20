وزارة الصحة تكشف صدور قانون لوضع معايير منظمة لنقل الدم

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن كم الشائعات كبير التي تحاول دائما أن تحبط المواطنين وتحاول أيضا أن تشكك في مصداقية ما تقدمه الدولة .

وكشف الدكتور حسام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” مع الاعلامي يوسف الحسيني علي القناة الأولي ،ان من ضمن الخطوات التي تتخذها الدولة لتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمصريين صدر قانون رقم 8 لسنة 2021 خاص بمراكز وعمليات الدم وبنوك الدم .

أكد عبد الغفار أن القانون استحدث مجلس مراقبة لعمليات الدم و المجلس يضم كل مقدمي الخدمة من وزارة الصحة من المستشفيات الجامعية من القطاع الخاص الذين يتعاملون في بنوك الدم وتخزين الدم والتبرع بالدم وصرف الدم للمحتاجين.