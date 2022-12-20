إصابة 13 مجندا بانقلاب سيارة أمن مركزي أعلى المحور.. القصة الكاملة |صور

رفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة اثار حادث محور ٢٦ يوليو بعد انقلاب سيارة امن مركزي واصابة ١٣ مجندا بإصابات متفاوتة وتم نقلهم الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى محور ٢٦ يوليو ووجود مصابين بمنطقة سلم المنصورية وعلى الفور تم الدفع بسيارات اسعاف وأوناش إغاثة من المرور لرفع الحطام الناتج عن الحادث

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي ، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

تبين من الفحص والمعاينة وقوع حادث تصادم بين سيارة أمن مركزي وسيارة نقل باتجاه المنصورية ، مما أدى إلى انقلاب سيارة الأمن المركزي، اسفر عن إصابة ١٣ مجندا من مستقلي السيارة.

تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ونقل المصابين الى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقى العلاج والتحفظ على سائق النقل لاستجوابه.

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