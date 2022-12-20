عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 13 مجندا بانقلاب سيارة أمن مركزي أعلى المحور.. القصة الكاملة |صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث

رفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة اثار حادث محور ٢٦ يوليو بعد انقلاب سيارة امن مركزي واصابة ١٣ مجندا بإصابات متفاوتة وتم نقلهم الى المستشفى. 

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى محور ٢٦ يوليو ووجود مصابين بمنطقة سلم المنصورية وعلى الفور تم الدفع بسيارات اسعاف وأوناش إغاثة من المرور لرفع الحطام الناتج عن الحادث 

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي ، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة. 

تبين من الفحص والمعاينة وقوع حادث تصادم بين سيارة أمن مركزي وسيارة نقل باتجاه المنصورية ، مما أدى إلى انقلاب سيارة الأمن المركزي، اسفر عن إصابة ١٣ مجندا من مستقلي السيارة. 

تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ونقل المصابين الى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقى العلاج والتحفظ على سائق النقل لاستجوابه.

FB_IMG_1671501515113
FB_IMG_1671501515113
FB_IMG_1671501525045
FB_IMG_1671501525045
FB_IMG_1671501595498
FB_IMG_1671501595498
مرور الجيزة حادث محور ٢٦ يوليو انقلاب سيارة امن مركزي اصابة ١٣ مجند محور ٢٦ يوليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه مرة واحدة| تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

أصحاب المزارع يلجأون لوضع النعناع والقرفة على علف الدواجن.. تفاصيل

بعد مقتل مشرفة عمال بورسعيد.. نقيب المحامين: طالبنا بتعديلات للقانون حتى لا يفلت الجناة

توقف عن تناوله فورا.. تحذير من تكوين مواد مسرطنة على لسان العصفور

بيتزا ليونيل ميسي على شواطئ الغردقة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم.. شاهد

إعجاز علمي.. ولادة طفلة بداء الشمع في المحلة

البنك المركزي يتدخل لإنقاذ سوق الذهب.. مفاجأة بشأن الأسعار

موضوعات متعلقة

سائق يطعن نسيبه أثناء محاولته إنقاذ شقيقته وابنتها منه بكرداسة

حادث تصادم .. تفحم سيارة ملاكي وإصابة قائدها بحروق أعلى المحور بكرداسة

مفاجأة في تحقيقات مطاردة سعد الصغير المثيرة لزوجته: محصلش حاجة والصلح خير

الميراث القاتل.. شاب يشرع فى قتل شقيقه بميت عقبة

بين الحياة والموت .. شاب يقفز من أعلى الدائري أمام حي الهرم

قرار عاجل من النيابة بشأن مطاردة سعد الصغير لزوجته وأسرتها بحدائق الأهرام

مفاجأة في حادث سعد الصغير.. مراته خرجت من الحبس الأسبوع الماضي

مطاردة لـ زوجته العرفي.. مفاجأة مدوّية في حادث سيارة سعد الصغير بالهرم

ترشيحاتنا

آخر ساعة قبل الفجر.. النبي أوصى بالاستغفار فيها لـ29 سببا يغفله كثيرون

على دراجة.. زوجان يدوران حول الكرة الأرضية في 180 يومًا

حسام موافي يكشف علاجا مجانيا لتأخر الطفل في الكلام: مجرب والعلم يثبته

إصابة 13 مجندا بانقلاب سيارة أمن مركزي أعلى المحور.. القصة الكاملة |صور

استقبال حافل لمنتخب فرنسا من الجماهير.. والحزن يخيم على مبابي| صور

سر تحفظ كولر على ضم نجم الاتحاد السكندري للأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة ظهور جن أمام زوجين في حديقة بريطانية |فيديو

شاهد.. لحظة تثبيت صور ميسي تحت بحر العرب |فيديو

الفلكلور الصعيدي يعانق ساحة أبوالحجاج بالأقصر.. صور

قبل فوات الأوان.. تحركات إنجليزية لضم لاعب الأرسنال المصري لمنتخب الأسود الثلاثة

فيديو

مركز زراعة أعضاء.. إنشاء مدينة النيل الطبية بسعة 1267 سرير

حي الخونة يثير الجدل بعد فوز التانجو بكأس العالم 2022

سخرت من دموعه .. لعنة كريستيانو رونالدو تصيب طفلة مغربية وأمها تستغيث "فيديوجراف"

عندها 25 سنة.. عروس تودع الحياة قبل زفافها بأيام| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ