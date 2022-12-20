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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

4 صور من العرض المسرحي عيلة اتعملها بلوك لـ محمد صبحي

مسرحية عيلة اتعملها
مسرحية عيلة اتعملها بلوك

يواصل الفنان محمد صبحي عرض مسرحيته الجديدة عيلة اتعملها بلوك على خشبة مسرح مدينة سنبل ثلاثة أيام أسبوعياً ، من الخميس الى السبت .

ونشر الفنان محمد صبحي عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” عدد من الصور من العرض المسرحي عيلة اتعملها بلوك . 

الجدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي يقوم بغناء عدد من الاغاني  ضمن أحداث العرض المسرحي عيلة اتعملها بلوك  مع الفنانة وفاء صادق وذلك داخل أحد استديوهات الصوت والأغاني من كلمات الشاعر عبدالله حسن وألحان شريف حمدان. 

 عيلة اتعملها بلوك
 عيلة اتعملها بلوك
 عيلة اتعملها بلوك
 عيلة اتعملها بلوك

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وكان قد أكد "محمد صبحي" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن مسرحية "عيلة إتعملها بلوووك" تعرض ماضى مصر، وان مصر كيف تحملت الكثير فى أزمنة مختلفة وماذا حدث للمصريين.

وتابع الفنان محمد صبحي أن الهدف من المسرحية هو توعية الأجيال الحالية بأهمية أجدادنا والتاريخ الذين قاموا به، موضحا "انا بوري الاجيال الحالية إنها متعملش بلوك لأجدادها وأبهاتها".

عيلة اتعملها بلوك محمد صبحي مصر الفنانة وفاء صادق عيلة اتعملها بلوووك حضرة المواطن وفاء صادق

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