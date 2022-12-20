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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عالم ديزني الساحر من بوابة "أوبرا القاهرة" مع منى الشاذلي

أوبرا القاهرة
أوبرا القاهرة

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي فرقة "أوبرا القاهرة"، في حلقة الخميس المقبل، من برنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة cbc.

تقدم الفرقة خلال الحلقة عروضًا غنائية ساحرة، مستوحاة من أفضل الأغاني التي قدمتها الشركة العالمية "ديزني". كما يصنع نجوم فرقة "أوبرا القاهرة" داخل الأستوديو حالة خاصة، بتقديم مجموعة من أشهر الأغاني العالمية بأزياء خاصة مُصصمة لعمل العروض الفنية.

وتستضيف الإعلامية "منى الشاذلي" خلال نفس الحلقة، السوبرانو العالمية الدكتورة "إيمان مصطفى" المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة، وهي واحدة من أصحاب المسيرات الموسيقية الهائلة.

وتتحدث "الشاذلي" مع إيمان مصطفى عن سنوات طويلة من تميزها الذي أبهر العالم. كما تتحدث أيضًا معها عن مسيرتها الحافلة ودراسة الموسيقى مروروا بحفلاتها وعروضها التي جابت العواصم والمسارح العالمية، وتقديمها لأوبرا عايدة بشكل مبهر.

كما تقدم الفرقة خلال اللقاء مجموعة من أغاني الكريسماس، بالإضافة لأغاني أفلام الرسوم المتحركة. ومن المنتظر أن تقدم الفرقة عروض أغاني الكريسماس خلال الأيام المقبلة مع اقتراب العام الجديد.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1994، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم برنامجها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت الفرقة في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

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