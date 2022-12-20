قبل حفله غدا.. نادر عباسي يكشف لصدى البلد تفاصيل مشروع عبد الوهاب السيمفونية

يحيي المايسترو نادر عباسي بمصاحبة المطربين لؤي وريهام عبد الحكيم حفلهم الثاني غدا في جامعة القاهرة ضمن مشروع "عبد الوهاب السيمفونية" والدخول مجانا.

وكشف المايسترو نادر عباسي عن السبب وراء حماسه لإقامة مشروع عبدالوهاب السيمفونية.

وقال عباسي في تصريحات لـ صدى البلد: "إن أحفاد محمد عبد الوهاب هما أصحاب فكرة المشروع وجاء ذلك بعد حفل طريق الكباش؛ لأن حلمه كان تنفيذ أعماله بأوركسترا.

وعن اختيار المطرب لؤي للغناء ضمن مشروع إعادة تراث محمد عبد الوهاب، وقال إن لؤي صوته جيد، وأحب أن يفاجئ الجمهور بمطرب غير متوقع".

قد أحيا لؤي وريهام عبد الحكيم حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وقدم الثنائى مجموعة متنوعة من أشهر أغانيهم القديمة والجديد بقيادة الموسيقار نادر عباسي وفرقته الموسيقية.

كما تم تكريم اسم الموسيقار محمد عبد الوهاب في الحفل بحضور نجله محمد محمد عبد الوهاب.