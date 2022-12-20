حصاد 2022| أرخص 10 سيارات كهربائية| تفاصيل

أنتجت شركات السيارات في عام 2022 مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية عالميا، التي تميزت بالعديد من المواصفات الحديثة، خصوصا أن جميع شعوب العالم الأن يتجهون الي التحول الكهربائي، خصوصا في مجال السيارات بسبب العديد من المميزات منها الحفاظ علي البيئة، بالإضافة الي طرح العديد من الطرازات الكهربائية بأسعار مناسبة للجميع حول العالم .



يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ أرخص 10 سيارات كهربائية :



1- فولكس فاجن ID. 4 الكهربائية موديل 2022

حصلت سيارة فولكس فاجن ID. 4 الكهربائية موديل 2022 تقييم 8 من 10 من خبراء "كار أند درايفر"، ويصل مدي سير السيارة حتى 275 كم كحد أقصى بشحنة بطارية واحدة .

فولكس فاجن ID. 4 الكهربائية موديل 2022

تقدم سيارة فولكس فاجن ID. 4 الكهربائية موديل 2022 للبيع بسعر 42.525 ألف دولار.

2-هيونداي أيونيك 5 موديل 2022

نالت سيارة هيونداي أيونيك 5 موديل 2022 علي تقيم بلغ 8.5 من 10 من خبراء "كار أند درايفر"، ويصل مدي سير السيارة الي 220 كم كحد أقصى بالشحنة الواحدة .

هيونداي أيونيك 5 موديل 2022

تأتي سيارة هيونداي أيونيك 5 موديل 2022 بسعر 41.245 ألف دولار.

3-فورد F- 150 لايتنينج موديل 2022

تلقت سيارة فورد F- 150 لايتنينج موديل 2022 علي تقيم 8 من 10 من خبراء "كار أند درايفر"، ويصل مدي سير السيارة الكهربائي حتى 239 كم، بالشحنة الواحدة.

فورد F- 150 لايتنينج موديل 2022

تعرض -فورد F- 150 لايتنينج موديل 2022 للبيع بسعر 41.285 ألف دولار.

4-كيا نيرو EV موديل 2022

قيمت سيارة كيا نيرو EV موديل 2022 الكهربائية من خبراء "كار أند درايفر" بنسبة 8 من 10، حيث يصل مدي سير سيارة كيا نيرو EV موديل 2022 بالشحنة الواحدة الي 239 كم.

كيا نيرو EV موديل 2022

تباع سيارة كيا نيرو EV موديل 2022 بسعر 41.285 ألف دولار.

5-هيونداي كونا موديل 2022

نالت سيارة علي تقيم 8.5 من اصل 10 من خبراء "كار أند درايفر"، وذلك بسبب تفوق هيونداي كونا في قطع مسافة تصل الي 258 كم بالشخنة الواحدة.

هيونداي كونا موديل 2022

يبلغ سعر سيارة هيونداي كونا موديل 2022 ، 35.295 ألف دولار.

6-شيفروليه بولت EUV موديل 2022

حصدت سيارة شيفروليه بولت EUV موديل 2022 تقييم بين منافسيها من خلال خبراء "كار أند درايفر" بلغ 8 من 10 ، وذلك بفضل قطع مسافة تصل الي 247 كم، بالشحنة الواحدة.

شيفروليه بولت EUV موديل 2022

يصل سعر سيارة شيفروليه بولت EUV موديل 2022 الي 34.495 ألف دولار.



7-شيفروليه بولت EV موديل 2022

وصل تقيم سيارة شيفروليه بولت EV موديل 2022 الي 8 من اصل 10 نقاط من خبراء "كار أند درايفر" مقارنة بمنافسيها، وتقطع السيارة مسافة تصل الي 259 كم بالشحنة الواحدة .

شيفروليه بولت EV موديل 2022

يصل سعر سيارة شيفروليه بولت EV موديل 2022 الي 32.495 ألف دولار.

8-مازدا MX-30 موديل 2022

قيمت سيارة مازدا MX-30 موديل 2022 من قبل خبراء "كار أند درايفر" بـ 6 نقاط من اصل 10، بناء علي قطع مسافة وصلت الي 114 كم، بشحنة واحدة .

مازدا MX-30 موديل 2022

بلغ سعر سيارة مازدا MX-30 موديل 2022، 30.750 ألف دولار.

9-ميني كوبر إس إي هاردتوب موديل 2022

وصل تقيم سيارة ميني كوبر إس إي هاردتوب موديل 2022 من قبل خبراء "كار أند درايفر" الي 6 من أصل 10 نقاط بناء علي قطع مسافة سير وصلت الي 114 كم بشحنة واحدة .

ميني كوبر إس إي هاردتوب موديل 2022

يقدر سعر سيارة ميني كوبر إس إي هاردتوب موديل 2022 بـ 30.750 ألف دولار.

10-نيسان ليف الكهربائية موديل 2022

نالت سيارة نيسان ليف الكهربائية موديل 2022 علي تقيم 6.5 من اصل 10 نقاط من خبراء "كار أند درايفر"، بفضل قطع مسافة تصل الي 149 كم بالشحنة الواحدة .

نيسان ليف الكهربائية موديل 2022

يصل سعر سيارة نيسان ليف الكهربائية موديل 2022 الي 28.495 ألف دولار.