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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استثمارات بقطاع تجارة التجزئة تصل إلى 750 مليون جنيه خلال 2025.. تفاصيل

صدى البلد

أكد فيليب بجييون، المدير الإقليمي لإحدى المتاجر الكبرى لتجارة التجزئة في مصر أن قطاع تجارة التجزئة ملتزم بقرارات الحكومة الخاصة بطرح السلع الأساسية للعملاء بأسعار مناسبة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى أن السلع الأساسية والتى تتضمن الأرز والمكرونة والسكر والزيت لا يوجد نقص بها، وهناك مخزون منها فى متاجر التجزئة.

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وقال: “نعمل بشكل وثيق مع الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية ونلتزم بقراراتها للحفاظ على الأسعار فى ظل موجة التضخم التي تعانى منها اقتصاديات العالم”.

وتابع: “حرصنا على توافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المقبل ونلتزم بأسعار الأرز التى أعلنت عنها الحكومة”.


وأشار إلي أن السوق المصري يعد سوقًا جيدة لضخ الاستثمارات في قطاع تجارة التجزئة؛ الأمر الذي يشجع المتاجر القائمة للتوسع خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن مجال تجارة التجزئة بحاجة إلي التطوير دائما معلنا، عن إنشاء “مدرسة تجارة التجزئة” في مارس 2023، والتي ستتيح الفرصة لتوفير تعليم عالي الجودة والمساعدة في نهوض وازدهار قطاع التجزئة، وإيجاد جيل من الشباب مؤهل للعمل في السوق المصري بقطاع تجارة التجزئة بهدف النهوض بالقطاع.

وأوضح أنه من المخطط إنشاء المدرسة على مساحة 1000 متر مربع في المعادي بتكلفة مبدئية تصل إلى 20 مليون جنيه للمشروع.

ونوه بضرورة العمل علي تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة الحكومة المصرية والتي من ضمنها  التحول لاستخدام الاكياس الصديقة للبيئة بدلا من البلاستيكية ذات الاستخدام الأحادي والذي  يعد توجه عالمي يساهم في الحفاظ علي البيئة، مشيرا إلى أن مجموعة ماجد الفطيم لتجارة التجزئة بدأت في اتخاذ الخطوات اللازمة للتخلص من الأكياس البلاستيكية.


وأعلن أنه مع بداية العام الجديد ٢٠٢٣ سيتم تقديم خصومات تبدأ بتخفيضات بما يترواح من 20 إلى 70% ابتداءً من 1 يناير وحتى 14 فبراير، مؤكدا أن تلك التخفيضات سوف تشمل عروض على الأجهزة الكهربائية مثل التليفزيونات والهواتف المحمولة والثلاجات وكذلك أدوات المطابخ، وكذلك أكبر قدر من التخفيضات على السلع الأساسية.


وأشار إلى أنه لن يكون هناك أي قيود على حجم المبيعات طالما يتوافر حجم المخزون، منوها بأنه في ظل أزمة الاستيراد التي بدأت في مارس الماضي عملوا على زيادة التوجه إلى السوق المحلية، حيث وصل نسبة التغطية 80% من بضائع محلية حيث تتعامل حاليا مع أكثر من 850 الموردين.

ولفت إلى أنه من المقرر ضخ استثمارات بقطاع تجارة التجزئة بنحو ٤٠٠ مليون جنيه خلال ٢٠٢٣ لتصل إلى٧٥٠ مليون جنيه حتى ٢٠٢٥

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