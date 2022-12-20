بسبب النفط.. ألمانيا وبولندا تلجآن إلى روسيا

قال رئيس شركة ترانسنفت الروسية المحتكرة لخطوط أنابيب النفط في البلاد إن شركته تلقت طلبين من بولندا وألمانيا لتصدير النفط الروسي إليهما في عام 2023.

وفي مقابلة مع قناة "روسيا-24”، قال نيكولاي توكاريف، رئيس شركة ترانسنفت الروسية، إن إمدادات النفط عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروجبا ستظل دون تغيير في العام المقبل.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن شراء النفط الروسي المنقول بحرًا، اعتبارًا من الخامس من ديسمبر، وفرضت الدول الغربية أيضًا سقفًا لأسعار النفط الخام الروسي لكن خط أنابيب دروجبا لا يزال معفيًا من العقوبات.

وتتعارض تصريحات رئيس شركة ترانسنفت مع مقترح أثير، الشهر الماضي، بأن تتخلى بولندا عن صفقة لشراء النفط الخام الروسي.

وقال توكاريف، اليوم الثلاثاء: "لقد أعلنوا أنهم لن يأخذوا النفط من روسيا، اعتبارًا من الأول من يناير، والآن تلقينا طلبات من المستهلكين البولنديين أن نزودهم بثلاثة ملايين طن، العام المقبل، و360 ألفًا، في ديسمبر، وقدمت ألمانيا أيضًا طلبًا للحصول على النفط في الربع الأول".

وأعلنت شركة تكرير النفط البولندية "بي.كيه.إن أورلن"، اليوم الثلاثاء، أنها لن تمدد عقد النفط الروسي الذي ينتهي، في يناير من العام المقبل، بينما سيتوقف تفعيل اتفاق ثان طويل الأجل لتزويد بولندا بالنفط الخام الروسي بمجرد فرض عقوبات.