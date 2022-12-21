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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملوش إنتاج.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم الزمالك

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

فتح رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية الأسبق، النار على عمر جابر، نجم نادي الزمالك؛ بسبب مستواه مع القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات عبر برنامج “البريمو” على قناة “تن تي في”: “نفسي اعرف انتاج عمر جابر ايه مع الزمالك؟ من ساعة ما مشي ومن يوم مارجع الزمالك ملوش انتاج”.

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وأضاف: “عمر جابر بيروح المنتخب تبع الكشف، وملوش تأثير مع الزمالك”.

واختتم: “محمود حمادة بيروح المنتخب وكان قدام الأهلي كل باص مقطوع منه وكان لازم يطلع، وانا شايف مينفعش يلعب في المنتخب”.

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الزمالك رضا عبدالعال عمر جابر نادي الزمالك عبدالعال

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