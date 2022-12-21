جاي بياكل عيش .. رضا عبد العال يفتح النار على كولر

فتح رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية الأسبق، النار على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي على الرغم من فوز الأحمر بهدفين مقابل هدف، أمام فاركو ضمن منافسات الدوري.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات عبر برنامج البريمو على قناة “تن تي في”: “كولر مدرب جاي ياكل عيش، قولت أنا مش هحكم عليه في الأول، وحكمت عليه من ماتش فيوتشر اللي فات، انت بتلاعب فريق ناقص واحد في الدقيقة 20، والأهلي اتعادل بعد كدا، هو فين بقى طوال الـ 70 دقيقة واقف نايم على الخط”.

وتابع: “دا الحكم اداله ضربة جزاء ومعرفش يكسب، كولر سلم أفشة تسليم أهالي للجماهير وطالع يقولهم مش عارف شاط ضربة الجزاء ليه؟”.

وأضاف: “أنت واقف على الخط تعمل ايه الـ 70 دقيقة، مجبتش ليه التاني والتالت بعد ماجبت جون في الأول”.

رضا عبدالعال وكولر

واختتم: “بقول لكولر انت بتغير غلط وتشكيلك غلط، مش عارف ليه كان مقعد سافيو 90 دقيقة في الملعب هو عمل ايه، وامبارح بردو معملش حاجة، كولر على قده في التدريب”.

" src=" ">