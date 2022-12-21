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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 رسائل نارية من سيد عبدالحفيظ لـ كارهي الأهلي

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ

وجّه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، رسائل نارية لمنتقدي الفريق في الإعلام، خلال الفترة الماضية.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: “على المستوى الإعلامي يوجد تراجع شديد جدًا لا أعرف السبب، الإعلام يعطي مساحة لأشخاص تتحدث عن أحقيتها في المشاركة بكأس العالم للأندية وهم يعرفون اللائحة ونظام البطولة، للأسف الإعلام يعطي مساحة كبيرة جدًا للرجاء المغربي ليتحدثوا في أشياء ليس لهم حق فيها”.

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وأضاف: “عندما واجهنا الوداد في المغرب لم تستضف قناة أو برنامج تلفزيوني أي فرد من الأهلي للحديث عن وجهة نظره لكن نحن في الإعلام المصري نعطي مساحة ونتحدث في أمر منتهي”.

وأكمل: “أعرف أنه يوجد الرأي والرأي الآخر كما يقولون لكن ليس في كل الحالات، تعطي مساحة سلبية جدًا وليست في وقتها وليست في مكانتها”.

رسائل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي

واستطرد: “سنقوم بعمل تدعيمات في يناير، جمهور الأهلي لا يحتاج إلى توصية أو نصائح هو يعرف طريقه بشكل جيد جدًا وقوته”.

واختتم: “الأهلي لا يملكه أحد، لا مدير فني ولا مدير كرة ولا مسؤول، الجمهور هو قوة النادي، صاحب النادي هو مبادؤه وأساسه ونظامه”.

الأهلى سيد عبدالحفيظ الوداد رجاء كأس العالم

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