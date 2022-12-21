اليوم.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية الإسماعيلية تضم 5 تخصصات

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية الإسماعيلية بمركز المنيا، وذلك اليوم الأربعاء 21 ديسمبر الجاري وغدا الخميس 22 ديسمبر الجاري ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، ان القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر".

مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

