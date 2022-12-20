محافظ المنيا يعلن رفع درجة الاستعداد وتطهير مخرات السيول

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة بمتابعة تنفيذ خطة المحافظة الشاملة، بالتزامن مع حلول فصل الشتاء، واتخاذ التدابير اللازمة.

وأكد على ضرورة رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، لمواجهة أية أزمات طقسية أو سيول تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع الأزمة وكيفية ادارتها، حرصا على سلامة وأمن المواطنين.



وشدد المحافظ على قيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية) والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، مع إيجاد البديل للغير صالحة وضرورة تقوية الجسور الضعيفة.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابع أحمد راشد رئيس الوحدة المحلية لمركز سمالوط، الحالة العامة بعدد من مخرات السيول الصناعية، شملت مخرات السيول الموجود بقرية السرارية ومخرات السيول الموجودة بقريتي جبل الطير القبلية والبحرية.

ووجه رئيس المركز، مسئول ري شرق سمالوط بالعمل على إزالة أي عوائق والاهتمام بتطهير ونظافة كافة المخرات، لضمان سريان المياه من بدايتها وحتى مكان الصرف النهائي مع إيجاد البديل للغير صالحة منها سواء طبيعية أو صناعية، وحصر الاماكن التي يتوقع حدوث أي ظرف عرضي بها خلال الموسم.

كما تابع اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، مخرات السيول بقرية بني حسن الشروق، وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة.

وفي سياق متصل عقد المحافظ اللواء أسامة القاضي اجتماعاً موسعاً خلال الأيام الماضية لمناقشة خطة المحافظة، لمواجهة مخاطر السيول، ولرفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خلال موسم الشتاء، إلى جانب رفع كفاءة وجاهزية وحدات الجهاز الإداري بالمحافظة، والارتقاء بمستوى الأداء ورفع القدرة التشغيلية للمعدات والمركبات، لضمان جاهزيتها في أعمال الإغاثة والتدخل السريع، والتعامل الفوري مع الأزمات.

وحضر الاجتماع اللواء ا.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.

وأكد المحافظ أنه تم وضع العديد من الخطط والخطوات استعداداً لمواجهة مخاطر السيول، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع الأزمة وكيفية ادارتها، حرصا على سلامة وأمن المواطنين.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بخطة تفصيلية لتمركز المعدات، بالإضافة لإجراء أعمال الصيانة الدورية لكافة المعدات والتأكد من مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية، لمواجهة أي تداعيات للسيول لتسهيل عملية إدارة الازمة، موجها كافة الوحدات المحلية بإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والمديريات المعنية، بالمتابعة المستمرة للاماكن التي يتوقع حدوث اية ظروف مفاجئة بها من أمطار وسيول، والتأكد من مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل.

ووأكد المحافظ، على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة لتلقى البلاغات وإبلاغها للمسئولين بشكل فوري، لسرعة إتخاذ القرار المناسب، والإنذار المبكر لتوقعات الأمطار والسيول.

وشدد على رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط الإطفاء ومواقع أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية وخطوط التليفونات من خلال شركة الاتصالات ووحدات الإطفاء.

كما وجه المحافظ شركة الكهرباء بوضع خريطة بديلة مباشرة في حال انقطاع التيار الكهربائي والخطوط التي تغذي مخرات السيول.

