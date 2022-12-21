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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لجنة نيابية أمريكية تصوت لمصلحة نشر التصاريح الضريبية لترامب

صدى البلد

  صوتت لجنة في مجلس النواب الأمريكي، لمصلحة نشر التصاريح الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب وبأغلبية 24 صوتا مقابل 16 . 
وقررت اللجنة- المسؤولة خصوصاً عن الشؤون الضريبية والتي يهيمن عليها الديمقراطيون، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الأربعاء/- نشر الإقرارات الضريبية السنوية الست التي قدمها ترامب خلال الفترة الممتدة بين (2015 و2020) .
وقبيل التصويت لم يستبعد أعضاء ديمقراطيون في اللجنة أن تنشر هذه البيانات الضريبية فور التصويت لمصلحة ذلك، لكن بعد التصويت لم يتضح في الحال متى ستنشر هذه الإقرارات .
وكان ترامب الذى أعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 أحجم عن نشر إقراراته الضريبية، مخالفاً بذلك تقليداً اتّبعه كل أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي ، وأثار حرص ترامب على إبقاء هذه البيانات سرية العديد من الأسئلة حول مضمونها.
وتطالب هذه اللجنة -منذ ثلاث سنوات- بتسليمها الكشوف الضريبية العائدة لترامب، لكنه رفض ذلك ولجأ إلى القضاء لمنع مصلحة الضرائب من تسليم هذه البيانات.
 

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