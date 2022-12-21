لجنة نيابية أمريكية تصوت لمصلحة نشر التصاريح الضريبية لترامب

صوتت لجنة في مجلس النواب الأمريكي، لمصلحة نشر التصاريح الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب وبأغلبية 24 صوتا مقابل 16 .

وقررت اللجنة- المسؤولة خصوصاً عن الشؤون الضريبية والتي يهيمن عليها الديمقراطيون، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الأربعاء/- نشر الإقرارات الضريبية السنوية الست التي قدمها ترامب خلال الفترة الممتدة بين (2015 و2020) .

وقبيل التصويت لم يستبعد أعضاء ديمقراطيون في اللجنة أن تنشر هذه البيانات الضريبية فور التصويت لمصلحة ذلك، لكن بعد التصويت لم يتضح في الحال متى ستنشر هذه الإقرارات .

وكان ترامب الذى أعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 أحجم عن نشر إقراراته الضريبية، مخالفاً بذلك تقليداً اتّبعه كل أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي ، وأثار حرص ترامب على إبقاء هذه البيانات سرية العديد من الأسئلة حول مضمونها.

وتطالب هذه اللجنة -منذ ثلاث سنوات- بتسليمها الكشوف الضريبية العائدة لترامب، لكنه رفض ذلك ولجأ إلى القضاء لمنع مصلحة الضرائب من تسليم هذه البيانات.

