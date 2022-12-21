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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رحيل أمين صندوق النادي الإسماعيلي عن منصبه.. والكومي يحدد بديله

مجلس الإسماعيلي
مجلس الإسماعيلي

تمسك حاتم حجازي، أمين صندوق النادي الإسماعيلي، بالاستقالة من منصبه والرحيل عن القلعة الصفراء لأسباب صحية.

وشهدت الأيام الماضية محاولات قوية من جانب الإسماعيلي لإقناعه بالتراجع عن قراره، إلا أن حجازي تمسك وقرر الرحيل بشكل نهائي عن الإسماعيلي.

وينوي مسئولو الإسماعيلي إعطاء منصب أمين الصندوق لـ أحد أعضاء مجلس الإدارة، والأقرب هو خالد الطيب، لحين انعقاد الجمعة العمومية وانتخاب أمين صندوق جديد للدراويش.

على جانب آخر، قرر يحيى الكومي، رئيس نادي الإسماعيلي، استمرار أيمن الجمل على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة؛ بعد فوز الفريق على إنبي.

وتمكن أيمن الجمل من قيادة الإسماعيلي لتحقيق فوز مهم على حساب إنبي، أمس الثلاثاء، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الـ 8 من منافسات الدوري الممتاز.

وأكد الكومي ثقته في قدرات الجهاز الفني على مواصلة النتائج الجيدة، وأغلق ملف التعاقد مع جهاز فني جديد يقود الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للإسباني جاريدو.

 

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