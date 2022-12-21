وزير الصناعة والتجارة البحريني والسفير المصري لدى المنامة يبحثان سبل تعزيز التعاون

بحث وزير الصاعة والتجارة البحريني عبدالله بن عادل فخرو، اليوم /الأربعاء/، مع السفير المصري لدى المنامة ياسر محمد شعبان، العلاقات الأخوية الثنائية، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وخاصة بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية.



وأشاد فخرو - حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) - بعمق العلاقات الأخوية المتميزة والتاريخية التي تجمع بين مصر والبحرين، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون المثمر بين البلدين في كافة المجالات، ومواصلة تدعيم مسارات التعاون الثنائي الاقتصادي .



من جانبه، أشاد السفير ياسر بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين، معربا عن اعتزازه العميق بالروابط المشتركة مع البحرين في شتى المجالات.