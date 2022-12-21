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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الصناعة والتجارة البحريني والسفير المصري لدى المنامة يبحثان سبل تعزيز التعاون

صدى البلد

  بحث وزير الصاعة والتجارة البحريني عبدالله بن عادل فخرو، اليوم /الأربعاء/، مع السفير المصري لدى المنامة ياسر محمد شعبان، العلاقات الأخوية الثنائية، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وخاصة بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية.


وأشاد فخرو - حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) - بعمق العلاقات الأخوية المتميزة والتاريخية التي تجمع بين مصر والبحرين، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون المثمر بين البلدين في كافة المجالات، ومواصلة تدعيم مسارات التعاون الثنائي الاقتصادي .


من جانبه، أشاد السفير ياسر بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين، معربا عن اعتزازه العميق بالروابط المشتركة مع البحرين في شتى المجالات. 

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