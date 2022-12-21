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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أدنى مستوى منذ 1983.. انهيار احتياطي النفط الأمريكي

النفط
النفط

انخفضت مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي بمقدار 3.6 مليون برميل إلى 378.6، لتسجل أسوأ مؤشر منذ عام 1983.

ووفقا لمراجعة أسبوعية من قبل قسم معلومات الطاقة في وزارة الطاقة الأمريكية، انخفض مؤشر الاحتياطي إلى أدنى مستوى له منذ 1983 عندما بلغت الاحتياطيات الاستراتيجية 378.3 مليون برميل.

كما رفعت منظمة "أوبك"، توقعاتها لإنتاج النفط الأمريكي في عام 2022، وتتوقع نمواً بمقدار 0.56 مليون برميل يومياً، ليصل إلى 11.82 مليون برميل يوميا، وفي عام 2023 قد يرتفع الرقم إلى 12.6 مليون برميل يوميا.

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وجاء في تقرير "أوبك" لشهر ديسمبر: "بالنظر إلى الوتيرة الحالية لحفر الآبار وضخها في حقول النفط، من المتوقع أن ينمو إنتاج النفط 0.6 مليون برميل يوميا، بمتوسط 11.8 مليون برميل يومياً في عام 2022".

ووفقاً لتقرير المنظمة، وصل متوسط إنتاج النفط في البلاد في عام 2021 إلى 11.25 مليون برميل يوميا.

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