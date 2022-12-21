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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة بعمال رصف بالبحيرة

مصرع عاملين و إصابة
مصرع عاملين و إصابة اخر فى حادث إصطدام سيارة بالبحيرة

مصرع عاملين و إصابة أخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث اصطدام سيارة بعمال رصف أثناء عملهم على الطريق عند الكيلو 74 الطريق الصحراوي إتجاه القاهره طريق الخدمات بالبحيرة ، وجري نقل الجثتين إلى مستشفي النوبارية المركزي ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة و نقل المصاب إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقى الاسعافات والعلاجات اللازمة وحررمحضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية و مدير أمن البحيرة يفيد وقوع حادث اصطدام سيارة بعمال رصف أثناء عملهم على الطريق عند  ك 74 الطريق الصحراوي إتجاه القاهره ، مما أدى إلى مصرع عاملين و إصابة أخر بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وجري نقل إلى الجثتين إلى المشرحة و نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج الأزم .

أسماء ضحايا الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع كل من "ناصر فؤاد ربيع 23 سنه الجيزه ، جثة هامدة ، و حماده علام محمد 37سنه الجيزه جثههامدة، و إصابة هاني احمد عيسي 45 سنه كسر بالزراع الأيمن .

وجري نقل الجثتين إلى مستشفي النوبارية المركزي ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة و نقل المصاب إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقى الاسعافات والعلاجات اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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