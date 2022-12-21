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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال يحجز مقعدًا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين برباعية في شباك الاتفاق

الهلال
الهلال

حجز فريق الهلال السعودي مقعدًا في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب انتصاره برباعية نظيفة على ضيفه الاتفاق، اليوم الأربعاء، في دور الـ16 للمسابقة.

 وتقدم الهلال مبكرا عن طريق مهاجمه النيجيري المخضرم  أوديون إيجالو في الدقيقة 12، قبل أن تتضاعف معاناة الاتفاق، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه نعيم السليتي في الدقيقة 39.

 واستغل الهلال النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف محمد البريك وزميله الأرجنتيني لوسيانو فيتو الهدفين الثاني والثالث للفريق الأزرق في الدقيقتين 42 والخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول على التوالي.

 واختتم البرازيلي ميشائيل ديلجادو مهرجان أهداف الهلال بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الثاني.

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