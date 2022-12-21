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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتهمة حيازة مخدرات.. "العربية" تنشر تفاصيل إحالة منة شلبي للمحاكمة الجنائية |فيديو

منة شلبي
منة شلبي

عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "إحالة الفنانة المصرية منة شلبي للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مخدرات".

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إحالة منة شلبي للجنايات.. تعرف علي أنواع المخدرات المضبوطة معها

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حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة منة شلبي بعد إحالتها للجنايات بتهمة تعاطي المخدرات

واضاف التقرير أن بعدما أطلق سراحها مؤخراً بضمان مالي قدره ٥٠ ألف جنيه، النيابة العامة المصرية تحيل الفنانة منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مواد مخدرة بغرض التعاطي بعد شهادة ٥ من العاملين بمطار القاهرة الدولي ومواجهتها بتسجيلات آلات المراقبة عقب وصولها لمطار القاهرة قادمة من نيويورك.

وتابع التقرير أن تحقيقات النيابة أكدت إحراز المتهمة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتأكيد المعمل الكيمياوي أن المواد المضبوطة مخدرات عبارة عن جوهري الحشيش والقنب.

تعاطي المخدرات مطار القاهرة المخدرات مطار القاهرة الدولي مواد مخدرة الحشيش النيابة العامة منة شلبي

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