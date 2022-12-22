محافظ الغربية يتحدث عن جولته بالمشروعات بصحبة أطفال من ذوى الهمم

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه كان مع الأطفال ذوى الهمم فى رحلة لمشروعات حياة كريمة بـ زفتى، وأن البداية كانت بزيارة لـ مدرسة، تم تطويرها ضمن حياة كريمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أنه تم تقديم فقرات جنائية بين الطلاب العاديين و ذوى الهمم، وكان يوم رائع.

ولفت إلى أنه بعد زيارة المدرسة، تم تفقد كورنيش بـ زفتى، و مركز الخدمات الحكومية، و المركز الزراعي البيطري، و وحدة طب الأسرة، وقسم الشرطة الجديد، و محطات المياه، و تفقد الترع بعد تبطينها.

وأشار إلى أن الجميع كان فى حالة فخر، و سعادة، وأنه كان يجلس وسط الأولاد من ذوى القدرات الخاصة، وكان يشرح لهم مشروعات حياة كريمة، وما حدث، وكان هناك مترجمين لغة إشارة لشرح ما اتحدث به، وأوضح “ كنت بشعر برحة كبيرة وسط هؤلاء الأطفال”.