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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وسيم السيسي: الأسبوع في السنة المصرية القديمة كان 10 أيام

وسيم السيسي، الباحث
وسيم السيسي، الباحث في الحضارة المصرية القديمة

قال وسيم السيسي، الباحث في الحضارة المصرية القديمة، إن الحضارة المصرية بدأت بالتدوين، حيث أنها بدأت في العام 5619 قبل الميلاد، منوها بأن السعي الحضاري لـ الحضارة المصرية القديمة بدأ قبل هذا التاريخ بنحو 7 آلاف سنة مثل حضارة المعادي.

 

وأوضح “السيسي” خلال حواره ببرنامج “آخر النهار”المذاع على قناة “النهار”، أن مصر أنقذت العالم وأهدته التقويم الشمسي، في العام 4241 قبل الميلاد، حيث كان العالم يعاني من تداخل الفصول قبل ذلك بسبب اعتماده على التقويم القمري.


وأشار إلى أن المصريين القدماء قسموا السنة إلى 365 يوم و12 شهرًا، والشهر إلى 3 أسابيع، بواقع 10 أيام لكل أسبوع، منوها بأن المصري القديم أول من اكتشف أن الأرض كروية.
 

وأكمل: السنة المصرية القديمة “سنة الفيضان” تبدأ 18 يوليو، بينما أن السنة القبطية “سنة الشهداء” تبدأ في 11 سبتمبر، منوها بأن الأثنين مختلفين تماما وليسوا متشابهين.

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