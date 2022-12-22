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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام بـ الأبيض في أولى حفلاتها بعد وعكتها الصحية

أنغام
أنغام

أحيت الفنانة أنغام، حفل غنائي ساهر لها في ميدان الدرعية بالمملكة العربية السعودية، ضمن موسم حفلات الدرعية، الذي يقام في هذا التوقيت كل عام. 

تألقت أنغام، بفستان أبيض، طويل، وقدمت لجمهورها السعودي باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي أشعلت حماسهم. 

ويعتبر حفل أنغام، بموسم الدرعية هو الأول لها، بعد الوعكة الصحية التي مرت بها قبل عدة أيام، واحتجزت على إثرها في المستشفى. 

 

عودة أنغام 

وأعلنت المطربة أنغام عن تعافيها بشكل نهائى من الأزمة الصحية التى تعرضت لها مؤخرا، مؤكدة عودتها للمسرح من جديد من خلال عدة حفلات تبدأها بحفل السعودية يوم 21 ديسمبر ثم حفل الكويت.

وكتب أنغام عبر حسابها على انستجرام: "جمهوري الحبيب في الكويت، لقائنا يتجدد يوم ٢٦ ديسمبر على مسرح أرينا الكويت، التذاكر متاحة الآن".

 

أحدث أعمال أنغام

وحظيت أغنية المطربة أنغام "أنا مش ضعيفة" تتر مسلسل (فاتن أمل حربي)، المعروض في موسم رمضان الحالي، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 70 ألفا و166 منذ طرحها يوم 2 أبريل الجاري.

يشار إلى أن الأغنية من كلمات مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقي نادر حمدي، وتسجيل محمد إسماعيل.

ووصف مغردون أنغام بأنها "صوت مصر العظيم" و"صوت سيذكره التاريخ" واعتبروا "أنا مش ضعيفة" أجمل تتر في مسلسلات رمضان، وأشادوا بكلمات الأغنية والصوت والإحساس والموسيقى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أنغام أغنية "هتشتاقوا" التي طرحتها في شهر نوفمبر الماضي من كلمات عمرو يحيى، وتوزيع عمرو الخضري، وألحان مصطفى العسال.

وينتمي مسلسل (فاتن أمل حربي) للدراما الاجتماعية، ويناقش العديد من القضايا، منها الزواج العرفي والزواج الرسمي، وغيرهما من القضايا التي تهم المرأة، من خلال شخصية فاتن التي تجسدها نيللي كريم، وهي أم مطلقة تدخل في صراعات مع حماتها على حضانة ابنتيها، عندما ترغب بالزواج مرة أخرى. 

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