أسعار الحديد والأسمنت والجبس اليوم الخميس

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في مصر استقرار؛ وذلك وفقا لآخر تحديثات بموقع الأسمنت المصري، و يرصد صدى البلد أبرز الأسعار.
وفيما يلي أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في السطور التالية :
أسعار الحديد والأسمنت
-أسعار الحديد عز 23450 جنيه للطن
-سعر حديد بشاى 23300 جنيه للطن
-سعر حديد العتال 23400 جنيه للطن
-سعر حديد عطيه 23130 جنيه للطن
-سعر حديد سرحان 23100 جنيه للطن
-سعر حديد المراكبى 23200 جنيه للطن
-سعر حديد المصريين 22400 جنيه للطن
-سعر حديد الكومى 23200 جنيه للطن
-سعر حديد المعادى 23150 جنيه للطن
-سعر حديد العشري 23300 جنيه للطن
-سعر حديد مصر ستيل 23250 جنيه للطن
أسعار الأسمنت بورتلاند عادى
-سعر الأسمنت الشركة العربية للأسمنت 1820 جنيه للطن
-سعر الأسمنت شركة صناعات مواد البناء 1760 جنيه للطن
-سعر الأسمنت المنيا 1750 جنيه للطن
-سعر الأسمنت أسمنت وادى النيل 1730 جنيه للطن
-سعر الأسمنت لافارج للاسمنت 1820 جنيه للطن
-سعر الأسمنت أسمنت سيناء 1720 جنيه للطن
-سعر الأسمنت أسمنت حلوان 1810 جنيه للطن
-سعر الأسمنت السويدي 1860 جنيه للطن
-سعر الأسمنت الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف 1750 جنيه للطن
سعر الجبس
- أسعارالجبس سيناء 850 جنيه للطن
-أسعارالجبس العامرية 650 جنيه للطن
- سعر الجبس السويس 580 جنيه للطن
-سعر الجبس الدولية 710 جنيه للطن
- سعر الجبس المعمار 690 جنيه للطن
- سعر الجبس جبس مصر سيناء 650 جنيه للطن