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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الحديد والأسمنت والجبس اليوم الخميس

أسعار الحديد و الأسمنت
أسعار الحديد و الأسمنت

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في مصر استقرار؛ وذلك وفقا لآخر تحديثات بموقع الأسمنت المصري، و يرصد صدى البلد أبرز الأسعار.

وفيما يلي أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في السطور التالية :

أسعار الحديد والأسمنت


-أسعار الحديد عز 23450 جنيه للطن
-سعر حديد بشاى 23300 جنيه للطن 
-سعر حديد العتال 23400 جنيه للطن 
-سعر حديد عطيه 23130 جنيه للطن 
-سعر حديد سرحان 23100 جنيه للطن
-سعر حديد المراكبى 23200 جنيه للطن 
-سعر حديد المصريين 22400 جنيه للطن 
-سعر حديد الكومى 23200 جنيه للطن 
-سعر حديد المعادى 23150 جنيه للطن 
-سعر حديد العشري 23300 جنيه للطن 
-سعر حديد مصر ستيل 23250 جنيه للطن

تراجع أسعار الذهب عالمياً.. وعيار21 يفقد 180 جنيهاً اليوم الخميس

ارتفاع صادرات الأسمنت إلى 465 مليون دولار خلال 10 أشهر من 2022

أسعار الأسمنت بورتلاند عادى 


-سعر الأسمنت الشركة العربية للأسمنت 1820 جنيه للطن 
-سعر الأسمنت شركة صناعات مواد البناء 1760 جنيه للطن 
-سعر الأسمنت المنيا 1750 جنيه للطن 
-سعر الأسمنت أسمنت وادى النيل 1730 جنيه للطن 
-سعر الأسمنت لافارج للاسمنت 1820 جنيه للطن 
-سعر الأسمنت أسمنت سيناء 1720 جنيه للطن 
-سعر الأسمنت أسمنت حلوان 1810 جنيه للطن 
-سعر الأسمنت السويدي 1860 جنيه للطن 
-سعر الأسمنت الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف 1750 جنيه للطن

سعر الجبس

- أسعارالجبس سيناء 850 جنيه للطن 
-أسعارالجبس العامرية 650 جنيه للطن 
- سعر الجبس السويس 580 جنيه للطن 
-سعر الجبس الدولية 710 جنيه للطن 
- سعر الجبس المعمار 690 جنيه للطن 
- سعر الجبس جبس مصر سيناء 650 جنيه للطن
 

اسعار الحديد الأسمنت الجبس أسعارالجبس الأسمنت المصري

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