أسعار الحديد والأسمنت والجبس اليوم الخميس

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في مصر استقرار؛ وذلك وفقا لآخر تحديثات بموقع الأسمنت المصري، و يرصد صدى البلد أبرز الأسعار.

وفيما يلي أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في السطور التالية :

أسعار الحديد والأسمنت



-أسعار الحديد عز 23450 جنيه للطن

-سعر حديد بشاى 23300 جنيه للطن

-سعر حديد العتال 23400 جنيه للطن

-سعر حديد عطيه 23130 جنيه للطن

-سعر حديد سرحان 23100 جنيه للطن

-سعر حديد المراكبى 23200 جنيه للطن

-سعر حديد المصريين 22400 جنيه للطن

-سعر حديد الكومى 23200 جنيه للطن

-سعر حديد المعادى 23150 جنيه للطن

-سعر حديد العشري 23300 جنيه للطن

-سعر حديد مصر ستيل 23250 جنيه للطن

أسعار الأسمنت بورتلاند عادى



-سعر الأسمنت الشركة العربية للأسمنت 1820 جنيه للطن

-سعر الأسمنت شركة صناعات مواد البناء 1760 جنيه للطن

-سعر الأسمنت المنيا 1750 جنيه للطن

-سعر الأسمنت أسمنت وادى النيل 1730 جنيه للطن

-سعر الأسمنت لافارج للاسمنت 1820 جنيه للطن

-سعر الأسمنت أسمنت سيناء 1720 جنيه للطن

-سعر الأسمنت أسمنت حلوان 1810 جنيه للطن

-سعر الأسمنت السويدي 1860 جنيه للطن

-سعر الأسمنت الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف 1750 جنيه للطن

سعر الجبس

- أسعارالجبس سيناء 850 جنيه للطن

-أسعارالجبس العامرية 650 جنيه للطن

- سعر الجبس السويس 580 جنيه للطن

-سعر الجبس الدولية 710 جنيه للطن

- سعر الجبس المعمار 690 جنيه للطن

- سعر الجبس جبس مصر سيناء 650 جنيه للطن

