أخبار الفن| رومانسية أصالة وزوجها.. حفل أنغام بـ الدرعية بعد الوعكة الصحية

حفلات موسم الدرعية.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها رومانسية أصالة وزوجها، أول حفل لـ أنغام بعد الوعكة الصحية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

لم تكن الفنانة صابرين، هي حالة الطلاق الوحيدة المعلنة في الوسط الفني خلال الفترة الماضية، حيث شهد الوسط الفني العديد من حالات الطلاق مؤخرا.

خضعت الفنانة أصالة نصري، لجلسة تصوير رومانسية، مع زوجها فائق حسن، على هامش حفلها الأخير التي أحيته ليلة أمس الأربعاء في ميدان الدرعية بالمملكة العربية السعودية.

وقدمت أصالة نصري لجمهورها السعودي في حفل موسم الدرعية، باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي أشعلت حماسهم.

شاركت الاعلامية رضوى الشربينى، جمهورها بـ صورة له عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

أحيت الفنانة نوال الكويتية، حفلا غنائيا ساهر لها ليلة أمس الأربعاء 21 ديسمبر، بميدان الدرعية، ضمن فعاليات موسم الدرعية بالمملكة العربية السعودية.

وقدمت نوال الكويتية في حفلها الساهر ليلة أمس، باقة متنوعة من أجمل وأروع أغانيها، ومن بينها: (تحب تاني، يا شوق، وش يسعدك)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور طوال فقرات الحفل.

أحيت الفنانة أنغام، حفل غنائي ساهر لها في ميدان الدرعية بالمملكة العربية السعودية، ضمن موسم حفلات الدرعية، الذي يقام في هذا التوقيت كل عام.

تحل اليوم الخميس 22 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان محمود المليجي، الذى ولد في مثله عام 1910، ورحل عن عالمنا في 6 يونيو 1983، ويعد واحدًا من أعلام السينما المصرية، خاصة مع نجاحه في تقديم أدوار الشر على الشاشة.

يحل اليوم الخميس 22 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة سناء جميل، التي ولد في 27 أبريل، بمركز ملوي بمحافظة المنيا بمثل هذا اليوم عام 1930، ووافتها المنية في مثل هذا اليوم عام 2002، عن عمر يناهز 72 عامًا.

يحرص الفنان حكيم، كل عام على الاحتفال بالعام الجديد مع جمهوره بطريقته الخاصة وبأغنية غير تقليدية، ولذلك طرح أغنية لذاذة، وهي أغنية مبهجة.