من أجل مونديال الأندية.. تقارير: الأهلي يسعى بقوة لضم هداف الدوري التونسي

كشفت تقارير تونسية عن وجود اهتمام من جانب النادي الأهلي بالتعاقد مع نجم فريق النجم الساحلي التونسي محمد الضاوي كريستو، والذي يتواجد مع منتخب نسور قرطاج للشباب.

ووفقاً لموقع "Foot 24": "فإن الأهلي دخل في مفاوضات مع النجم الساحلي بخصوص محمد الضاوي كريستو.



وأشار الموقع إلى أن كريستو البالغ من العمر 21 عاما ظهر بمستوى مميز مع فريق النجم الساحلي، حيث سجل 4 أهداف وصنع آخرين في 6 لقاءات، حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري التونسي.

وأوضح أن القيمة التسويقية لمحمد الضاوي حاليا تبلغ 400 ألف يورو، حسب موقع “ترانسفير ماركت” ، كما أن الأهلي يسعى لدعم الفريق وتلبية احتياجات المدرب السويسري مارسيل كولر من أجل الاستعداد للمشاركة فى كأس العالم للأندية بالمغرب مطلع شهر فبراير المقبل .

يذكر أن الأهلي يضم 4 محترفين في صفوفه، وهم المالي أليو ديانج، والبرازيلي برونو سافيو، والجنوب إفريقي بيرسي تاو، والتونسي علي معلول.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الأحد المقبل الموافق 25 من شهر ديسمبر الحالي، في إطار الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.