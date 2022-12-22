قوى عاملة بورسعيد تعقد ندوة لبرنامج ريادة الأعمال لخريجات مركز التدريب

نظمت مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد، ندوة تمهيدية لبرنامج ريادة الأعمال لخريجات ومتدربات قسم التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهني التابع للمديرية.

وشهدت الندوة، عرضا لقصص نجاح لخريجات سابقات، وكيف استطعن التغلب عليها وتحقيق أرباح مرضية.

في مستهل كلمته، أعرب عبد الونيس عبدالله، مدير المديرية، عن إعجابه بفكر الخريجات وإصرارهن على النجاح ومواجهة التحديات وتحقيق الذات فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتوجيهات حسن محمد شحاتة وزير القوى العاملة وتعليمات اللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بالاهتمام بتدريب الشباب ونشر ثقافة العمل الحر ، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد "عبد الونيس"، استمرار تقديم دعم وزارة القوى العاملة لخريجي مركز التدريب فنيا ومهاريا لمواجهة تحديات سوق العمل.

وقام هانى عيسى، بإدارة ورشة عمل عن تحديات سوق العمل التي تواجهها الخريجات ، بحضور محمود السقا وكيل المديرية ، وبإشراف منار العوضى مدير مركز التدريب، كما ألقت حنان أبوالعلا محاضرة عن "مفاهيم ريادة الأعمال وسمات رائد الأعمال".

وأعرب الحضور عن تقديرهم لدور وزارة القوى العاملة فى دعمهم الفني وحرصها على اكسابهم المهارات الفنية التى تمكنهم من مواجهة التحديات ورغبتهم فى استمرار الدعم لهم ولكل شاب وفتاة.

وفي سياق آخر أطلقت المديرية اولي فاعليات مبادرة "الشباب بناة المستقبل" بحضور ٨٠ طالباً بكلية الهندسة بجامعة بورسعيد، بناء علي توجيهات الوزير لتأهيل شباب الجامعات لدخول سوق العمل ،وكذلك توعيتهم بالحقوق والواجبات في العمل وثقافة السلامة والصحة المهنية والتعريف بأخلاقيات العمل .

افتتح مدير المديرية الفعالية بحضور الدكاترة حسن محمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، وطه فراج عميد كلية هندسة، وأحمد الحطاب وكيل كلية الهندسة بجامعة بورسعيد.

واشادوا في كلمة الترحيب بمبادرة وزارة القوي العاملة لتأهيل شباب الجامعات لسوق العمل والتوعية بدور الوزارة في جميع المجالات ، حيث تسعى المبادرة لبناء وتعزيز قدرات الشباب في التطور، والتنمية المستدامة وتزويدهم بالمعارف، والمهارات المطلوبة في سوق العمل وسط تفاعل واستجابة من الطلاب .

وأكد عبد الونيس عبد الله، أن الشباب هم مستقبل الوطن وسبيل النهضة والتقدم وعليهم تبني آمال التطور والتنمية ، مشيرا إلي أنه من هنا يأتي دور مديرية القوي العاملة ببورسعيد لتأهيلهم وتدريبهم في المجالات المختلفة وتوفير فرص العمل اللائقة لهم وتزويدهم وتوعيتهم بثقافة الحقوق والواجبات والسلامة والصحة المهنية والتعريف بأخلاقيات العمل.

وأوضح دور جميع الإدارات بالمديرية والخدمات التي تقدمها للشباب ، وذلك بحضور محمود السقا وكيل المديرية، وسهام عبد السلام منسقة المبادرة.

أكدت إيمان مسعد مديرة إدارة السلامة والصحة المهنية ، أهمية تعريف الشباب بمفاهيم السلامة والتأمين من المخاطر ، مشيرة إلى أن السلامة هي العلم الذي يهتم بالحفاظ على سلامة وصحة الإنسان فى مجال العمل، وذلك بتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية ..

وأوضحت لمياء محمود مديرة ادارة الرعاية ، أهداف مبادرة "بناة المستقبل" ، وأهميتها في ضوء أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ .

قدمت المحاضرة الاولي سهام عبد السلام منسقة المبادرة ، تحت عنوان : "تأهيل شباب الجامعات لدخول سوق العمل، وكيفية اعداد السيرة الذاتية وإجراء المقابلات الشخصية وأهمية الحصول علي الخبرة خلال الدراسة الجامعية" ومبدأ "خد خبرتك في جامعتك".

أما المحاضرة الثانية ، قدمتها الكيميائية عبير أبو زيد مديرة مكتب السلامة والصحة المهنية ببورفؤاد ، بعنوان: "التعريف بمفاهيم السلامة والصحة المهنية والتأمين من المخاطر"

وقد المحاضرة الثالثة، فاتن علي صالح مديرة مكتب عمل بورفؤاد ، بعنوان: "ثقافة الحقوق والواجبات وأخلاقيات العمل".

شارك في الندوة محمود طه السقا وكيل المديرية ، وامل احمد يوسف مديرة مكتب عمل بورسعيد، وأحمد أبو المعاطي مدير مكتب علاقات بورسعيد ، ونجلاء البسيوني مفتشة مكتب السلامة ببورفؤاد.

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