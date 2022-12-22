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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة : رفع أعلى درجات الاستعداد بالمستشفيات على مستوى المحافظات | تفاصيل

مستشفيات - أرشيفية
مستشفيات - أرشيفية

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، إن الفيروسات التنفسية
تنتشر خلال فصل الشتاء وغالبا ما تتراجع معدلات الإصابات بها بداية من شهر فبـرايـر.


وأوضح عبدالغفار طرق حماية الأطفال من الإصابة الفيروسات التنفسية التي تتلخص  في شرب السوائل وتناول الأغذية التي ترفع المناعة ومن بينها الفواكه  التي تحتوي على فيتامين سي.
وأشار متحدث وزارة الصحة والسكان ، إلي  إنه  حال الإصابة بالفيروسات التنفسية
لابد من الالتزام بالراحة والحرص على أخذ مخفضات الحرارة في حال ارتفاع درجة الحرارة كما يجب عدم أخذ العلاجات من خلال الوصفات المنزلية أو وسائل التواصل الاجتماعي. 

الإنفلونزا 

 وفرة في الأدوية  


أكد متحدث الصحة في منشوراً له أن مستشفيات وزارة الصحة رفعت أعلى درجات الاستعداد على مستوى المحافظات وهناك وفرة في الأدوية والحرص على توفير كافة الاحتياجات شهور الشتاء.

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وأوضح متحدث الصحة والسكان ، أنه للوقاية من الأمراض المنتشرة في فصل الشتاء يجب الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية حيث أنه (متوفر في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، والعديد من الصيدليات. 


وأكد متحدث الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا (متوفر بجميع مراكز اللقاحات بالجمهورية ويحصل عليه المواطن مجانًا)

منشور الوزارة 

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنّ هناك موانع تحول دون الحصول على لقاح الانفلونزا مثل أن يكون الإنسان عمره أقل من 6 شهور، وهناك مرض متلازمة الشلل الرباعي، والمصاب بارتفاع درجة الحرارة، إذ أن هذا العَرَض مانع مؤقت من الحصول على اللقاح، غير ذلك، فإن اللقاح آمن لجميع الأعمار، حتى الحوامل والمرضعات وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

 

وأكد الحداد خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ودينا شرف، عدم وجود آثار جانبية للقاح الانفلونزا عدا الآثار الجانبية المعتادة مثل ورم في مكان الحقن، أو ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، كما أن هذه الآثار الجانبية نادرة الحدوث.

وتابع استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح: "الانفلونزا مثل كورونا قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة منها الالتهاب الرئوي، وهناك نسب عالمية لوفيات الانفلونزا مثل كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة ومرضى ضعف المناعة الخلقي، ولكنها طفيفة، كما أن نسب وفيات كورونا قلت كثيرا حتى أنها قاربت نسب وفيات الانفلونزا".
 

الصحة وزارة الصحة مستشفيات الصيدليات فاكسيرا

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