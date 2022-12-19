أعراض شرسة لـ فيروس كورونا تقتحم العالم

في حين أن فقدان الرائحة لم يعد من الأعراض السائدة لـ فيروس كورونا "كوفيد-19" ، إلا أنه علامة على أن الإصابة في الأنف يمكن أن تشير إلى وجود عدوى مستمرة.



تشير أحدث التقارير إلى أن الحالات المصابة بـ الفيروس آخذة في الارتفاع مرة أخرى ، مع ظهور أعراض رئيسية جديدة بما في ذلك نقص حاسة الشم. إليك كيفية اكتشاف ذلك، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

وفي حديثه على قناة Zoe على اليوتيوب، قال البروفيسور تيم سبيكتور: "عادت كورونا في الأخبار مرة أخرى لأن المعدلات ترتفع مجددًا"، وأكمل"أنه لا يزال متغير Omicron BA.5 هو الأكثر شيوعًا. هناك آخرون في الجوار لكنهم لم يسيطروا مثله".

مع هذه السلالة المهيمنة التي أدت إلى زيادة الحالات في دول العالم المختلف، لا تزال الأعراض تشمل المشتبه بهم المعتادين مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف والصداع.

ومع ذلك ، فإن أحدث التقارير من تطبيق Zoe Covid Study ، الذي يتتبع أعراض كورونا السائدة من خلال تقارير المرضى ، قد أضافت إحساسًا متغيرًا بالرائحة إلى قائمة العلامات الأعلى عرض التي يجب مراقبتها.

يعتبر نقص الشم ، أو انخفاض قدرتك على الشم ، أحد الأعراض التي قد تواجهها.

وفقًا لبحث نُشر في مجلة HNO ، فإن حوالي 31 بالمائة من المرضى الذين يعانون من رائحة مشوهة يعانون أيضًا من التهاب الأنف ، والذي يصف العطس المزمن أو احتقان الأنف وسيلانه.

تشير الدراسة إلى أن نقص حاسة الشم كان العرض الرئيسي أو الوحيد في اثنين من مواضيعهم، وبصرف النظر عن تراجع قدرتك على الشم ، غالبًا ما يبلغ مرضى كوفيد عن باروزميا ، حيث تتغير رائحة جسم مألوف إلى شيء مزعج ، أو شبح ، حيث يمكنك شم رائحة شيء غير موجود.

على الرغم من أن كوفيد لا يزال يسبب الأعراض التي تستهدف أنفك ، فإن فقدان الشم 'التقليدي' 'أقل شيوعًا' ، وفقًا لزوي.

في حين أن هذه العلامة المزعجة كانت تعد مؤشرًا رئيسيًا لـ Covid ، فإن فقدان الرائحة يحتل الآن المرتبة 14 في قائمة العلامات السائدة.

يميل المرضى الذين يعانون من الفيروس إلى الإبلاغ عن تغيرات في رائحتهم بدلاً من فقدان حاسة الشم تمامًا.