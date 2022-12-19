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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

حب الطفولة.. قصة عاطفية أسطورية تجمع ميسي بـ زوجته| صور

صدى البلد

خلق ليونيل ميسي قصة حب أسطورية لا تختلف كثيرًا عن أسطورته الكورية في أرض الملعب، فقد أحب ليونيل ميسي حبيبة طفولته المحبوبة منذ أن كان في التاسعة من عمره.

بنى اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا سمعته كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق في ملعب نو كامب مع برشلونة ، حيث كان يسجل بانتظام أو يتباهى بمهاراته ، قبل أن يغادر إلى باريس سان جيرمان.

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واليوم أمام الأرجنتين اتطاع مع فريقه أن يقتنص كأس العالم ويحصل على جائزة  أفضل لاعب في قطر.


ورغم شهرته وثرائه إلا أن أكثر جزء ثابتًا من حياته في إسبانيا كانت زوجته أنتونيلا روكوزو ، حب الطفولة الأرجنتيني الذي لديه الآن ثلاثة أطفال.

التقى الثنائي في مسقط رأسهما روزاريو ، الأرجنتين ، من خلال صديق مشترك يسمى لوكاس سكاليا ، الذي لعب مع ميسي في مجموعة شباب نيويلز أولد بويز.

عندما تمت دعوة نجم باريس الجديد إلى منزل صديقه لقضاء فصل الصيف ، التقى ابن عم لاعب خط الوسط أنتونيلا، وأصبحوا قريبين في التاسعة من العمر.

عندما بلغ ميسي 11 عامًا ، اتصل برشلونة وتم نقله إلى إسبانيا ، معتقدًا أن العلاقة قد انتهت.

ارتقى المهاجم في صفوفه في نو كامب قبل أن ينطلق إلى الساحة في عام 2004 ، حيث سجل 672 هدفًا وفاز بـ 27 لقبًا رئيسيًا في إسبانيا.

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ولكن بعد ذلك وصلت إليه أنباء مأساة في عائلة روكوزو، بينما كانت تدرس طب الأسنان في موطنها في روزاريو ، فقدت صديقتها المقربة في حادث سيارة، حجز ميسي رحلة بمجرد أن يسمع الخبر المحزن، ليعزي حب طفولته في الوقت المأساوي.


تجددت علاقتهم تجاه بعضهم البعض ، حيث قررت  أنتونيلا العودة إلى المهاجم عندما عاد إلى إسبانيا، وأعلن الزوجان عن العلاقة في عام 2009 ، وأصبحا أبوين بعد ثلاث سنوات عندما ولد تياجو، وبين وصول ماتيو في عام 2015 وسيرو بعد ثلاث سنوات ، قرروا عقد قرانهم.

وأقيم الحفل في المكان الذي التقيا فيه ، مسقط رأس روزاريو ، حيث عقد حفل الزفاف في سيتي سنتر أمام 260 ضيفًا.

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