عروس تكتشف تفاصيل صادمة في صور زفافها

شاركت العروس لقطات صادمة من صور زفافها، فقد تضمنت الصور تفاصيل غريبة لاحظتها العروس على عريسها وصديقتها.

كانت العروس تستعرض لقطات من حفل زفافها على TikTok ، وهي تظهر بمظهر مذهل في فستانها بجوار صديقاتها.

لكن إحدى التفاصيل في الصور مع زوجها الجديد وحفل الزفاف تركت الناس مصدومين، ففي إحدى الصور الجماعية، كانت إحدى صديقاتها ، التي تقف على الجانب الآخر من العريس أمام العروس ، قد ربطت ذراعها حول زوجها الجديد.

في لقطة أخرى، بينما كان ينظر العروس والعريس إلى بعضهما بلطف ولكن صديق العروسة تمسك بيد العريس.

انتقدت التعليقات صديقة العروس بسبب عاطفتها تجاه العريس في صور الزفاف.

وشاركت العروس فيديو تيك توك آخر للمتابعة يشرح المحتوى وراء الصور ولماذا بدت صديقتها ودودة للغاية مع زوجها.

في الفيديو، أوضح زوجها الجديد أن صديقة العروسة كانت قريبة من السقوط، لذلك أمسكت به.



