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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتهاء تصوير ثالث حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية"

صدى البلد

انتهى الفنانان محمد كيلانى وكارولين عزمى تصوير الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتحمل الحكاية اسم "لسه في أمل" مكونة من 5 حلقات وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام ويشارك في بطولة الحكاية ومجموعة من الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، هنا يسري، شهد الشاطر وآخرين.

"في كل أسبوع حكاية" الاسم النهائي للمسلسل بعدما كان يحمل اسم "حكايات متقاطعة" قبل تغييره إلى "أنا واللى بحبه" حتى تم الاستقرار على "في كل أسبوع حكاية"، والعمل إنتاج شركة "سيلمديا - مها سليم" ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة المقبلة وتحديداً فى عام 2023.

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مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصص وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن للتغلب عليها وذلك في إطار اجتماعى أسرى.

وصور صناع "في كل أسبوع حكاية" حكايتين من العمل، الأولى تحمل اسم "في التاكسى" من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وبطولة دياب، أيتن عامر، محمد على رزق وعدد آخر من الفنانين الشباب، والثانية بعنوان "روليت" بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعى ويشارك في بطولتها انجى شرف، انجى شرف، أحمد يونس، أحمد باسم، ماجد إسكندر ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.

وكان آخر أعمال المنتجة مها سليم، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

نيللي كريم نجلاء بدر محمد كيلاني مراد مكرم محمد عبد الرحمن

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